Meschede: Angewandte Wissenschaft fürs Radfahren

Hendrik Holz an seinem neuen Arbeitsplatz: Im Labor in Meschede wird er an Umformtechnik-Anlagen forschen.

Meschede. Neues aus der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede: Hier lässt sich sogar die Wissenschaft und die Leidenschaft fürs Mountainbiken verbinden.

Hendrik Holz aus Medebach ist passionierter Mountainbiker. Als Maschinenbauingenieur schlägt sein Herz zudem für die Forschung. Beide Leidenschaften bringt er jetzt in seinem Masterstudium zusammen, in einem Forschungsprojekt, in dem es um die Entwicklung 3D-gedruckter Komponenten für individualisierte Fahrräder geht.

Hendrik Holz ist einer der ersten Studierenden im Masterstudiengang Angewandte Wissenschaft in Technik und Wirtschaft. Das Besondere: Das Studium dreht sich um ein konkretes Forschungsprojekt. Möglich sind Projekte in Unternehmen oder in der Hochschule. Bei Hendrik Holz handelt es sich um ein interdisziplinäres Projekt von Umformtechniker Prof. Dr. Matthias Hermes, Leichtbauspezialist Prof. Dr. Jörg Kolbe und Automatisierungsexperte Prof. Dr. Gerrit Pohlmann, in dem Holz seit Oktober als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig ist.

Fahrradrahmen individuell anpassen

„Ich arbeite an einem integrierten Konstruktions- und Produktionsprozess für die Herstellung von leichtbauoptimierten Fahrradkomponenten“, erzählt Holz.

Hendrik Holz ist selbst gerne mit dem Mountainbike in Willingen und Winterberg unterwegs. Foto: Privat

Ziel sei es, beispielsweise den Fahrradrahmen so leicht wie möglich und individuell angepasst auf den Besitzer des Fahrrades zu konstruieren. Leicht, um das Fahrrad ressourcenschonend herzustellen und bei E-Bikes eine möglichst hohe Reichweite zu erzielen. Individuell, weil Parameter wie Größe und Gewicht des Nutzers in die Konstruktion eingehen. Zum Einsatz kommen dafür Multi-Material-Strukturen, sprich eine Materialverbindung aus faserverstärkten Kunststoffen wie beispielsweise Carbon und Metallen. Ziel ist zudem ein voll automatisierter Produktionsprozess. „Zunächst entsteht das Bike als sogenannter digitaler Zwilling, nach Eingabe in die Produktionsanlage laufen 3D-Druck und Umformung der Bauteile dann automatisch“, so Holz. Zumindest, wenn alles so klappt, wie es das Projektteam sich vorstellt.

Bis dahin kann Hendrik Holz das Forschen und Studieren verbinden. „Ich habe zusammen mit meinem Betreuer Prof. Dr. Hermes einen Stundenplan erstellt, der am Forschungsprojekt orientiert ist“, erklärt der Masterstudent. Im ersten Semester hat er jetzt Module in Leichtbau und Konstruktion sowie Umformtechnik belegt. „Wir Studierende können uns sehr flexibel aus dem Fächerkatalog der Hochschule bedienen“ so Holz. Er besucht beispielsweise auch Vorlesungen aus einem berufsbegleitenden Verbundstudiengang, die samstags stattfinden. Besonders interessant findet er, dass er jedes Semester eine Forschungsarbeit schreiben muss, dafür aber weniger Module als in vergleichbaren Studiengängen hat.

Holz nennt seinen Studiengang selbst „Forschungsmaster“. Was ihn dazu gebracht hat? „Ich habe als Jugendlicher gerne an Mopeds rumgeschraubt“, sagt Holz. Bei ihm zuhause steht ein 3D-Drucker, an dem er gerne Ideen entwickelt und etwas ausprobiert.

Seine Bachelorarbeit hat er zu einem Forschungsthema in einem Unternehmen geschrieben. „An solchen Dingen kann ich mich als Techniker verwirklichen - das Forschen hat mir einfach schon immer sehr viel Spaß gemacht.“

>>>HINTERGRUND<<<

Der neu eingerichtete Studiengang der Fachhochschule Südwestfalen soll Studierende auf eine Tätigkeit im Bereich der Forschung und Entwicklung vorbereiten.

Das Studium dauert je nach Voraussetzung drei oder vier Semester. Mögliche Studienrichtungen sind Agrarwirtschaft, Elektrotechnik oder Maschinenbau.

Mit der Bewerbung müssen Studieninteressierte ein Motivationsschreiben und ein Forschungskonzept einreichen. In einer Eignungsprüfung präsentieren sie zudem ihr Forschungskonzept.

Mehr Informationen zu Studiengang und Bewerbungsverfahren unter der Internet-Adresse www.fh-swf.de

