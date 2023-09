Meschede: Auch sonst verschlossene Denkmäler öffnen Türen

Meschede. Vom Henneseehotel bis zu den Windhäusern: Entdeckungen sind möglich: Zum Tag des offenen Denkmals öffnen sich in Meschede Türen.

Denkmäler machen Geschichte vor Ort erlebbar. Deshalb ist das Motto zum bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“ bewusst gewählt: „Talent Monument“ lautet das Thema am Sonntag, 10. September. Bundesweit werden mehr als 5500 historische Bauten ihre Pforten öffnen. Meschede ist mit seinen Denkmälern - vom Henneseehotel über eine Kirche, die zur Ferienwohnung umgebaut wird bis zum Gut Bockum und dem Flugplatz in Schüren vertreten. Kinder sind selbstverständlich überall gerngesehene

Gäste.

Sandra Glados und Raimund Köster bauen die Johanneskirche zu einer Ferienwohnung um. Das Lichtspiel auf dem Fußboden zeigt die besondere Schönheit des Kirchenbaus. Foto: Ute Tolksdorf / WP

Johanneskirche Meschede, von-Westphalen-Str. 9

Moderner Stahl-Beton-Kirchenbau von 1964 mit einem markanten, talseitigen, bis auf wenige Schallschlitze öffnungslosen Turm. Dieser bildet in der Großform des Grundrisses das Trapez in der Verlängerung des sechseckigen stützenlosen Kirchenraumes. Derzeit wird der ehemalige Kirchenraum zu einem Ferienhaus der besonderen Art umgebaut. Die Bauherren bieten spannende Einblicke in das Baustellengeschehen und erläutern gern das neue Nutzungskonzept. Am Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Führungen nach Bedarf.

Katholische Friedenskirche der Benediktinerabtei Meschede, Pulverturmstr. 30

Auf einer Anhöhe nördlich der Stadt gelegen. 1928 gegründet, Kirche 1964 nach Plänen von Hans Schilling erbaut. Wuchtig strenger Bau mit Vorhof, zwei Türmen, fünfseitigem Gemeindehaus und Chor auf parabelförmigem Grundriss. Am Sonntag von 6 bis 20 Uhr geöffnet, Gottesdienstzeiten sind von den Besichtigungen ausgenommen. Folgende Gottesdienste finden öffentlich statt und können gerne besucht werden: 6.30 bis 7.20 Uhr Vigil und Laudes (Morgengebet); 9.30 bis 10.45 Uhr Konventamt (Messe der Mönchsgemeinschaft); 11.45 bis 12 Uhr Mittagsgebet; 17.45 bis 18.30 Uhr Vesper (Abendgebet). Eine Führung findet um 15 Uhr statt. Anschließend besteht die Möglichkeit, in der Abtei-Gaststätte zum Kaffeetrinken einzukehren. Die Abtei-Gaststätte hat bis 17.30 Uhr geöffnet und hält ein reichhaltiges Angebot an Torten bereit.

Gut Bockum und Marienkapelle, Bockum 1

Stattliches zweigeschossiges Herrenhaus aus der Zeit um 1800. Sieben Fensterachsen, Freitreppe, hohes Walmdach mit Dachausbauten. Hauskörper schmuckverschiefert. Vor dem Haus ein hufeisenförmig von Gebäuden umgebener Ökonomiehof. Die zum Gut gehörende Marienkapelle ist ein Saalbau mit Giebeldachreiter und runder Apsis, auf 1731 datiert. Im Inneren Barockausstattung und Holztonne mit Profilleisten. Altar von 1620 bis 1640 wird Heinrich Strotmann zugeschrieben. Heiliger Nepomuk, Heilige Lucia, um 1680 bis 1690. Am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet, Führungen in Kapelle und Gelände nach Bedarf. Verkauf von Kaffee, Waffeln und Getränken bietet der Katzenschutzbund Arnsberg e. V. an. Zudem gibt es einen kleinen Bauernmarkt mit feldfrischen Kartoffeln, gutseigenen Forellen und weiteren lokalen Produkten.

Windhäuser

Eingeschossiges, traufständiges Bruchsteindoppelhaus unter Satteldach mit mittiger Querdiele unter eingeschobenem, durchgehendem Satteldach. Das Objekt war als Arbeiterwohnhaus mit gemeinsamer mittiger Querdiele konzipiert und entstand im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. Sanierung des Objekts 2022/2023. Führungen nach Bedarf zwischen 11 und 17 Uhr.

>>>Lesen Sie auch: Was mit den alten Windhäusern jetzt geplant ist<<<

Wehrspeicher Enste

In einer Höhe von drei Geschossen erhaltener, ursprünglich verputzter Bruchsteinbau, heute mit schiefergedecktem Walmdach. Ursprünglich schmale, schießschartenartige Fensteröffnungen. Wetterfahne von 1595. Führungen nach Bedarf zwischen 10 und 16 Uhr.

Fluggelände Schüren

Auch in diesem Jahr, wie in den Jahren zuvor, ist der Flugsportverein Sauerland dabei. Das Gebäude der Schule wurde in den Jahren ab 1935 in mehreren Bauabschnitten fertiggestellt. Ganz im Sinne des Ökologiegedankens kam beim Bau „Recyclingmaterial“ aus dem Abriss alter Lokschuppen zum Einsatz. Viele Tausende junge Menschen aus ganz Deutschland erlernten hier das Segelfliegen und viele Hundert wurden in den Werkstätten zu Segelflugzeugbauern ausgebildet.

Seit Anfang der 2000er Jahre steht das Gebäude unter Denkmalschutz. Am „Tag des offenen Denkmals“ wird die wechselvolle Geschichte des Fluggeländes vorgestellt, restaurierte historische Segelflugzeuge werden gezeigt und geflogen. Führungen durch Gebäude und Werkstätten finden statt. Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Kath. Pfarrkirche St. Severinus Calle, Severinusplatz 2

Im Jahr 1042 wurde die Kirche dem Stift Meschede geschenkt, der jetzige Bau ist eine dreischiffige Hallenkirche, 1853 bis 1858 anstelle eines Vorgängerbaus errichtet, Hochaltar von 1636, romanische Madonna auf dem Rosenkranzaltar von 1250. Am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet, auch Turmbesteigungen sind möglich.

Auch die St.Severinus-Pfarrkirchein Calle kann am Sonntag besichtigt werden. Turmbesteigungen sind möglich. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

Kapelle auf der Schlade, Calle, an L 840 circa 600 Meter östlich von Calle

Achteckige Kapelle aus Naturstein mit geschweiftem Schieferdach und geschlossenem Tambour mit Glockendachabschluss von 1727, Barockaltar aus der Entstehungszeit. Am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Kapelle zur schmerzhaften Muttergottes auf dem Halloh

Die Wallfahrtskapelle von 1686 ist Endpunkt einer Reihe von Prozessionswegen. Kleiner Rechtecksaal, der 1936 nach Westen erweitert wurde. Im alten Teil eine für solche Kapellen ungewöhnliche Holzdecke vom Ende des 17. Jahrhunderts. Am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Von 14.30 bis 15 Uhr findet eine Halloh-Andacht statt.

St. Johannes Evangelist Eversberg, Marktstraße 15

Dreistöckige Hallenkirche mit Westturm und frühgotischem Chor. Joch mit fünfseitigem Schluss, reiche Barockausstattung. 1720 errichteter Hochaltar mit Kirchenpatron und Evangelist Johannes, Turmhelm in Form einer dreigeschossigen Welschen Haube. Der Innenraum wurde in den letzten Monaten fachgerecht saniert und erstrahlt im neuen Glanz. Von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Eversberg ist beim „Tag des offenen Denkmals“ mit verschiedenen Attraktionen vertreten Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Services

Rathaus Eversberg, Marktstraße 1

Eingeschossiger Fachwerkbau. Hohes durchfenstertes Untergeschoss, Mansardwalmdach, Schwellhölzer und Eckständer beschnitzt, farbig gefasst. Von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Heimatmuseum Eversberg, Mittelstraße 12

Das schlichte anderthalbgeschossige, giebelständige Fachwerkhaus mit Mitteldiele und schmuckverschieferter Straßenfront wurde 1754 erbaut und als Bauernhaus genutzt. Seit 1934 dient das Gebäude als Heimatmuseum. Von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen nach Bedarf.

St. Lucia-Kapelle Eversberg, Marktstraße 2

Der kleine gewölbte Saal mit Dreiachtel-Schluss und Dachreiter wurde 1739 erbaut. Einfacher Altar aus der Erbauungszeit; Satteldach mit verschiefertem Giebel und Dachreiter; alte Tür. Von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Rochuskapelle Eversberg, Mittelstraße 32

Kapelle von 1927. Schlichter Saalbau mit Vorhalle, die sich mit einem weiten Spitzbogen der Straße öffnet. In ihrer Form ein wichtiges Belegstück für die Volksfrömmigkeit und die Ehrung der Heimatgeschichte in der Zeit zwischen den Weltkriegen. Die Rochuskapelle folgt einem Vorgängerbau von 1669. Es ist nicht auszuschließen, dass der Bau von 1927 Teile des Vorgängerbaus beinhaltet. Von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

VORTRÄGE UNS FÜHRUNGEN

„Vom Klausenberg nach Hückelheim – warum es Galiläa im Sauerland gibt“

Der erste Teil der Führung beginnt um 14.30 Uhr in der Klausenkapelle auf dem Klausenberg. Pastor Schmitt berichtet von der Geschichte der Klause und deren Verbindung zum Kloster Galiläa mit historischen Darstellungen und Anekdoten aus der Geschichte der Objekte. Nach der Führung an der Klausenkapelle gibt es ein kurzes Stehcafé. Weiterreise zum ehemaligen Kloster Galiläa. Achtung: Um den Transfer dorthin muss sich jeder Teilnehmer selbst kümmern. Der zweite Teil der Führung beginnt um 16 Uhr auf dem Gelände des ehemaligen Klosters Galiläa. (Dauer ca. 45 min.)







Henneseehotel

Die 50er-Jahre-Architektur spiegelt das breite Spektrum unterschiedlicher Lebensgefühle und entsprechender ästhetischer Strömungen, was sich in der Baugestalt widerspiegelt. Die Gleichzeitigkeit der Bedürfnisse nach „bodenschwerer Verwurzelung“ und „befreiender Mobilität“ fand ihren Ausdruck im Nebeneinander einer traditionalistischen Baukultur (Hotel) und einer „entmaterialisierten“ Architektur (Pavillon), in deren Transparenz und Beweglichkeit sich die Freiheit einer neuen Gesellschaft äußern sollte. Geöffnet von 8 bis 21 Uhr. Im großen Saal im Stil der fünfziger Jahre können zwischen 14 und 17 Uhr Nachmittagskaffee und Kuchen eingenommen werden. Sehenswert sind unter anderem auch die noch original ausgestattete Bar und der Treppenraum.

Vortrag und Stadtführung

Bildervortrag im Café Pan (ca. eine Stunde), Stadtrundgang (ca. eine Stunde). Bezugnehmend auf das kürzlich erschienene, durch eine unabhängige Historiker-Kommission erarbeitete Forschungsprojekt „Planen und Bauen im Nationalsozialismus“ geht der Stadtheimatpfleger Volker Pfeiffer auf die Suche nach existierenden, aber auch nach bereits abgebrochenen Bauten aus der Zeit des Nationalsozialismus in Meschede und beleuchtet deren Hintergründe. Erster Vortrag um 11 Uhr (ca. 120 Minuten), zweiter Vortrag um 16 Uhr (ca. 120 Minuten); Anmeldungen unter Telefon 015259730578 oder per E-Mail an stadtheimatpfleger-meschede@pfeiffer.ws.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland