Meschede: Bäckerei Adolph backt erst am Morgen Brötchen

Der Sturm „Sabine“ hatte auch Auswirkungen auf den Betrieb der Bäckerei Adolph. Zum Schutz der Mitarbeiter startete der Arbeitstag in der Backstube in Wennemen nicht wie sonst üblich um 2 Uhr in der Nacht zu Montag, sondern erst am Montagmorgen, als der Höhepunkt des Sturmtiefs überstanden war.

„Ich hatte am Sonntagabend ein beklemmendes Gefühl“, erzählt Inhaber Peter Junker. „Ich bin schließlich verantwortlich für meine Angestellten.“ Zusammen mit seiner Frau habe er dann entschieden, die zehn Mitarbeiter zu benachrichtigen, dass - wenn überhaupt - erst später begonnen werden solle.

Filialen in Meschede, Bestwig und Wennemen öffnen trotzdem

Die Filiale der Bäckerei Adolph in Meschede. Foto: Ilka Trudewind / WP

Als Junker gegen 6 Uhr zum Arbeitsbeginn rufen wollte, war der erste Bäcker bereits im Einsatz. Die Filialen der Bäckerei öffneten dann mit Verspätung - anstatt um 5 Uhr begann der Betrieb erst um 7 Uhr, und auch nicht mit dem kompletten Sortiment.

Kantinen und Automaten in Firmen konnten am Montag als Folge des Sturms nicht mit Backwaren versorgt werden. „Aber alle Mitarbeiter sind gesund, das ist das Wichtigste“, sagt Junker.