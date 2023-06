Meschede: Baum auf Stromleitung - Keller steht unter Wasser

Meschede/Berge. Die Feuerwehr Meschede hatte am Mittwoch zwei Einsätze nach starkem Regen und Gewitter: ein Baum auf einer Stromleitung und Keller unter Wasser.

Die Gewitter mit heftigen Regenfällen am Mittwoch haben im Stadtgebiet Meschede für zwei Einsätze der Feuerwehr gesorgt.

Technische Hilfe

Gegen 18 Uhr wurden die Löschgruppe Berge und der Energieversorger Westnetz alarmiert: Ein Baum war auf eine Stromleitung gestürzt. Einsatzort war die Oberberger Straße. Der Baum wurde von der Feuerwehr beseitigt.

In Meschede waren schon am Nachmittag Keller geflutet worden. Gegen 15.50 Uhr wurde der Löschzug Meschede in den Hagenweg gerufen. Dort wurde Wasser von der Feuerwehr aus dem Keller gepumpt.

Quer liegt der Baum auf der Stromleitung in Berge im Stadtgebiet Meschede: Die Feuerwehr musste ausrücken. Foto: Feuerwehr der Stadt Meschede

