Meschede. Das Schuhhaus Stratmann in Meschede ist eine Institution. Warum der Chef die eigentliche Marke ist und der Laden Prada den Rücken gekehrt hat.

Vor 34 Jahren eröffnet Familie Stratmann das Schuhhaus am Ruhrplatz. 1986 also, in den modisch betrachtet eher schwierigen 80ern. Heute dreht es sich im Laden längst nicht mehr nur um Pumps und Boots. „Klamotte“ wie Inhaber Volker Stratmann es nennt, gehört seit neun Jahren zum Sortiment.

Marken

Die eigentliche Marke im Laden ist der Chef selbst: Volker Stratmann. Foto: Ilka Trudewind

„Als Einzelhändler musst du dich heute entscheiden: Entweder du setzt auf Masse oder du spezialisierst dich“, erklärt Volker Stratmann. Er entschied sich für das letztere. Bei der „Klamotte“ setzt Stratmann deshalb auf ausgewählte, weniger plakative Label wie Lis Lareida („Die tollsten Blusen“), Samsøe („skandinavische Eleganz“) oder Dondup („Sehr coole Jeans.“) oder die Schuhlabel Moma, Pedro Garcia oder Officine Creative. Bei letzterem kann der Herrenschuh auch bis zu 600 Euro kosten.

Vom Luxuslabel Prada verabschiedete sich Stratmann vor sieben Jahren. Zu dieser Entscheidung führten mehrere Faktoren: ein hohes Abnahmevolumen, weniger spezielles Design als früher und abnorme Preise (Sneaker ab 500, kein Stiefel unter 1000 Euro.)

Auswahl

Die eigentliche Marke im Laden ist der Chef selbst: Volker Stratmann. Wenn er erzählt, hört man gern zu. Zum Beispiel, wenn er berichtet, wie er im Dezember und Januar die Showrooms der Modelabel bereist, um die Ware für die kommende Saison auszuwählen. Sein Tablet füllen bereits mehrere Hundert Fotos mit Cardigans, Pullovern und Jeans.

„Es klingt übertrieben, aber ich suche jedes Teil mit Liebe und Sorgfalt aus. Wenn ich von etwas nicht überzeugt bin, kommt es nicht in den Laden – nur weil es vielleicht im Trend ist. Ich bleibe da meiner Linie treu“, sagt Volker Stratmann. Beispielsweise könne er sich mit Leo-Mustern nur selten arrangieren. Neon sei schwierig. „Blingbling und Strass gehen gar nicht.“

Herren

Der Frühling ist bereits eingezogen im Schuhaus Stratmann. Foto: Ilka Trudewind

Insgesamt seien die Herren modisch selbstbewusster geworden als noch vor 20 Jahren. Sie machen dennoch nur etwa 20 Prozent der Kundschaft aus. Kurios: „Fragen Sie mich nicht warum, aber bei den Herren verkaufe ich jeden Artikel, auf dem ein Fahrrad abgebildet ist“, sagt Stratmann und muss lachen. Ein Großhändler hätte ihm diesen Tipp gegeben. „Und er hatte Recht.“

Laden

Ohne Schnickschnack kommt auch die Einrichtung aus. Während sich der Winter draußen trüb und trist präsentiert, herrscht im Laden bereits Frühling. Sneakers in weiß oder Pastelltönen. Creme, Camel und helles Braun bestimmen das Bild. Aus den Boxen klingt unaufdringliche Musik. Die ersten Kundinnen, so Stratmann, fragen schon kurz nach Weihnachten nach den neuen Sandaletten.

Kunden

„Eine Bluse ist perfekt, wenn sie eine 18-Jährige und eine 60-Jährige tragen kann. Deshalb mag ich zeitloses Design und klassische Schnitte.“ Das sei aber auch die Crux, weil die Teile auf dem Ständer kaum auffallen und erst getragen richtig zur Geltung kommen. Da sei dann schon einmal Überzeugungsarbeit notwendig. Viele Kunden sind Stammkunden. Ein Glas Prosecco zum Shopping sei keine Seltenheit. „Wenn ich ein Teil bestelle, habe ich oft schon die Kundin im Kopf.“

Allerdings ist Volker Stratmann auch ehrlich: „Wenn sich eine Kundin vergriffen hat, würde ich ihr das sagen. Charmant verpackt natürlich. Ich möchte ja nicht, dass meine Kunden verkleidet aussehen.“

Historie