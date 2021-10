Meschede: Bildgewaltige Fantasy mit Ritter der Tafelrunde

Historische Kulissen und aufwändige Kostüme sorgen für eine beeindruckende Optik in „The Green Knight“ - aber auch die neue Adaption bewährter Geschichten zieht die Zuschauer auch in Meschede in den Bann.

Meschede. Im Mescheder Linden-Theater ist „Green Knight“ zu sehen. Wir verlosen Kino-Karten für dieses Fantasy-Abenteuer.

Am Dienstag. 2. November, um 20 Uhr, zeigt das Linden-Theater in Meschede im Besonderen Kino den Film „Green Knight“, ein bildgewaltiges Fantasy-Abenteuer mit Dev Patel als Ritter der Tafelrunde.

Handlung

Sir Gawain (Dev Patel) ist der eigensinnige Neffe von König Artus (Sean Harris), steht dem anerkannten Herrscher jedoch in einiges nach. Um sich vor den Rittern der Tafelrunde zu beweisen, will er den riesenhaften baumartigen Grünen Ritter (Ralph Ineson) besiegen. Auf seiner beschwerlichen Reise fernab von Camelot begegnet er neben Geistern und Riesen auch Intriganten und Dieben. Er muss seinen Charakter beweisen, um sich endlich seinen berechtigten Platz in der Tafelrunde zu sichern. Dabei kommen ihm nicht nur einmal Selbstzweifel bei seinem Handeln.

Hintergründe, Besetzung

Bildgewaltig, episch und modern inszeniert: Das sind die drei Grundpfeiler in der neuen Adaption der Artus-Saga von Regisseur und Drehbuchautor David Lowery („A Ghost Story“). Für das US-Filmstudio A24 entstand „Green Knight“ an malerischen Schauplätzen in Irland. Die Schriften „Sir Gawain und der Grüne Ritter“, etwa auf das 14. Jahrhundert datiert, bilden die Grundlage für dieses Fantasy-Abenteuer.

In der Hauptrolle beweist sich Dev Patel („Slumdog Millionär“) als Sir Gawain, weitere Hauptrollen bekleiden Sean Harris („The King“) als König Artus, Kate Dickie („Prometheus“) als Königin Guinevere und Ralph Ineson („The Witch“) als Grüner Ritter. Joel Edgerton („Loving“), Alicia Vikander („Ex Machina“), Sarita Choudhury („Ein Hologramm für den König“), Barry Keoghan („Dunkirk“) und Erin Kellyman („The Falcon and the Winter Soldier“) bilden die weitere Besetzung von „The Green Knight“.

>>> Verlosung <<<

Die Redaktion verlost zusammen mit dem Mescheder Lindentheater dreimal zwei Karten unter allen Lesern.

Bitte senden Sie bis Montag, 1. November, um 11 Uhr eine Mail an gewinnspiel-meschede-westfalenpost@funkemedien.de mit dem Stichwort „Linden-Theater“.

Die Verlosung gilt nur für diese Vorstellung. Eine Auszahlung ist nicht möglich.

