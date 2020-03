Meschede: Bis Gründonnerstag läuten um 19.30 Uhr die Glocken

Meschede. Ab sofort läuten täglich um 19.30 Uhr die Glocken aller Kirchen in Meschede und Bestwig. Die Christen wollen so ein Zeichen der Hoffnung setzen.

Die Kirchen in Meschede und Bestwig laden täglich um 19.30 Uhr zum Gebet ein. Das gemeinsame Gebet wird durch gemeinsames Glockengeläut angekündigt. Die Menschen werden gebeten eine Kerze ins Fenster zu stellen.

Glocken in der St.-Walburga-Kirche in Meschede. Foto: Hendrik Schulz / WP

„Der Corona-Virus fordert die Gesellschaft und schränkt das Leben der Menschen auf existenzielle Weise ein. Trotzdem gilt es zuversichtlich zu bleiben und auf Gottes gute Wegbegleitung zu vertrauen“, schreibt der Pastoralverbund auf seiner Internetseite. Öffentliche Gottesdienste finden derzeit nicht statt. „Aber durch das gleichzeitige Gedenken und Beten beim Läuten der Glocken und beim Lichterschein werden auch Einzelne an unterschiedlichen Orten zu einer lebendigen Gemeinschaft.“

Es schließen sich an: Die katholische und evangelische Kirche, die evangelisch-freikirchliche Gemeinde, die Abtei Königsmünster und das Bergkloster. Die Kirchengemeinden wollen so gemeinsam mit den Menschen ein Hoffnungszeichen setzen.

Ablauf: „Jeden Abend zunächst bis einschließlich Gründonnerstag werden die Glocken der Kirchen um 19.30 Uhr dazu einladen. Bitte zünden Sie in Ihrem Zuhause dann eine Kerze an und stellen Sie diese sichtbar auf die Fensterbank, so dass die Nachbarschaften miteinander verbunden werden können. Wir laden Sie ein, als einzelne und gemeinsam in den Wohnungen und Häusern zu einem Augenblick des Innehaltens, der Stille und des Gebetes. Auf der Internetseite des Pastoralen Raumes Meschede Bestwig, der Evangelischen Auferstehungsgemeinde Olsberg-Bestwig und der Evangelischen Kirchengemeinde Meschede finden Sie dazu Texte und Anregungen, ebenso wie in den üblichen Gesang- und Gebetsbüchern. Das abschließende Vater-unser verbindet uns nicht nur als Christen miteinander, sondern mit allen Menschen, die in diesen Tagen in Sorge und besonders gefordert sind. So bleiben wir in dieser schwierigen Zeit Lichtzeugen und eine solidarische Gebetsgemeinschaft.“

Fürbitten an die Seelsorger schicken

Wer das Bedürfnis hat, mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger telefonisch oder per Mail Kontakt aufzunehmen, soll sich direkt oder in den Pfarr-/Gemeindebüros melden. „Wir hören Ihnen zu und tauschen uns gerne mit Ihnen aus“, versprechen die Seelsorger.

Fürbitten können an fuerbitten@katholische-kirche-meschede-bestwig.de oder an die Mailadressen der Priester geschickt werden. Sie werden die Bitten und Wünsche mit in die zur Zeit nur privat mögliche Form der Messfeier hinein nehmen.

Auf vielen Internetseiten der Bistümer und der Landeskirchen sind Anregungen zu Gebet und häuslichen Gottesdienstfeiern zu finden. Darüber hinaus bietet auch diese Internetseite Gottesdienstentwürfe für Hausgottesdienste und Gebetsvorschläge an.