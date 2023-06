Meschede: Brandalarm bei Veltins und der Jugendherberge

Meschede. Zweimal rückte die Feuerwehr aus, nachdem Brandmeldeanlagen ausgelöst hatten - in Meschede hatte das einen ungewöhnlichen Grund.

Gleich zweimal ist die Feuerwehr im Stadtgebiet Meschede am Wochenende vergeblich ausgerückt. Jeweils hatten Brandmeldeanlagen ausgelöst.

Alarm bei Veltins

Am Samstag wurde gegen 10.50 Uhr ein Alarm bei der Brauerei Veltins in Grevenstein gemeldet. Der Löschzug Freienohl sowie die Löschgruppen Berge, Grevenstein und Visbeck rückten aus. Dazu heißt es: „Keine Feststellung am betroffenen Melder durch die Feuerwehr.“

>>> Lesen Sie auch: Meschede: Mann schildert Drohung durch Deutsche Glasfaser <<<

Am Sonntag gegen 21.14 Uhr erfolgte der nächste Alarm, dieses Mal von der Jugendherberge am Stimm-Stamm. Der Löschzug Meschede, die Löschgruppe Eversberg sowie die IuK-Einheit waren im Einsatz. Sie stellten fest: „Brandmeldeanlage durch Deospray ausgelöst.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland