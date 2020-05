Meschede: Deponie Frielinghausen wird ausgebaut

Frielinghausen. Die Deponie Frielinghausen (Meschede) wird bis 2023 ausgebaut. Die Betreibergesellschaft will den Lkw-Verkehr auf mehrere Strecken verteilen.

Die Gesellschaft für Abfallwirtschaft Hochsauerland mbH beginnt mit der Erschließung eines weiteren Deponieabschnittes auf der Zentralen Reststoffdeponie in Frielinghausen. Derzeit stehen noch rund 200.000 Kubikmeter Restvolumen zur Verfügung, das bei einem jährlichen Verbrauch von etwa 80.000 Kubikmeter in absehbarer Zeit verfüllt ist.

Ausbau in zwei Bauabschnitten bis 2023

Es werden nun rund eine Millionen Kubikmeter neues Deponievolumen geschaffen. Der Bau wird in zwei Abschnitten von 2020 bis 2023 erfolgen, es werden elf Millionen Euro investiert.

Boden- und Felsmaterial wird vom Standort abtransportiert und zur Rekultivierung eines alten Schlammteiches in Andreasberg (Silbersee) und für einen Sicherheitsstreifen an der Landebahn des Flugplatzes Schüren eingesetzt. Zugleich werden Anlieferungen unter anderem von Ton für die Abdichtung des neuen Abschnittes erforderlich sein. Es wird deshalb zusätzlichen Lkw-Verkehr in Berlar, Ramsbeck, Kirchrarbach, Remblinghausen und Meschede geben. Zur Entlastung werden die Transporte auf mehrere Strecken verteilt.