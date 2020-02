Meschede: Die Lebensschützer von Schloss Laer

Laer. Was verbindet Fürstin Gloria von Thurn und Taxis und Meschede? Die Stiftung „Ja zum Leben“. Deren Einsatz wird von Laer aus organisiert.

Seit 32 Jahren kämpft die Stiftung „Ja zum Leben“ gegen Abtreibung und für die Förderung des Familiengedankens. Initiatorin war Gräfin Johanna von Westphalen. Nach ihrem Tod sah es erst so aus, als würde die Verwaltung der Stiftung vom Schloss Laer abgezogen. Doch mit neuem Team gehen Aktionen und Projekte der Lebensschützer von Meschede aus weiter. Wie, erläutert Geschäftsführer Rainer Klawki.

Die Spender

„Ja zum Leben“ hat das Problem aller Stiftungen: Zinsen kann sie am Markt nicht mehr erwirtschaften. Und das Stiftungskapital kann und will sie nicht angreifen. Sie ist deshalb auf Spenden angewiesen. 66 Projekte sind im Jahr 2019 von Laer aus unterstützt worden, 4363 Menschen spendeten - auch mehrfach. 12.997 Einzelspenden gingen ein.

„Darunter sind immer auch größere Summen“, erläutert Rainer Klawki. So sei für die Werbe-Aktion „Werde Lebensspender“ eine größere Summe vom Erzbistum Paderborn eingegangen. Und für die Übersetzung des Films „Unplanned“, der 2020 in die Kinos kommen soll, habe sich auch ein Firmeninhaber gefunden, der 10.000 Euro spendete. „Aber vor allem profitieren wir von vielen Kleinspendern“, betont der Geschäftsführer. 20 bis 50 Euro sei die Regel. „Das Finanzamt kontrolliert, dass wir diese Spendengelder innerhalb von zwei Jahren wieder ausgegeben.“

Auf Schloss Laer ist weiterhin der Sitz der Stiftung „Ja zum Leben.“. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Die Projekte

Das Geld wird ausschließlich in den Lebensschutz investiert. Stellen, wie donum vitae, die auch Beratungsscheine (s. Infobox) ausgeben, die zur legalen Abtreibung nötig sind, profitieren nicht. „In unserer Satzung steht ausdrücklich, dass wir Initiativen fördern, die sich dem Lebensschutz verschreiben“, erläutert der Klawki. Darunter sind auch Beratungsstellen, die ausschließlich im Internet aktiv sind. „Wir beobachten zunehmend, dass Frauen sich erst den Schein holen und dann ins Internet gehen, um sich weiter zu informieren.“

Selbst ist die Stiftung auch auf Facebook und Instagram aktiv. Wer für sein Projekt finanzielle Unterstützung sucht, kann einen Antrag stellen. „Allerdings können wir keine Einzelpersonen unterstützen.“ Es sei nur eine Förderung von eingetragenen Vereinen möglich, die auch gemeinnützig sind.“ Außerdem vergibt der Verein einen Stiftungspreis, zuletzt im Februar 2020 an Mechthild Löhr (Vorsitzende der Christdemokraten für das Leben) und an die österreichische Organisation Familien-Allianz. 10.000 Euro, weil sie sich in besonderer Weise für den Schutz der ungeborenen Kinder und die Förderung der Familie eingesetzt haben.

Die aktuelle Kampagnen der Stiftung „Ja zum Leben!“: Werde Lebensbotschafter. Foto: Ute Tolksdorf

Die Beraterinnen

Eigene Beraterinnen hat die Stiftung nicht. Rainer Klawki ist ehemaliger Medizin-Journalist, auch er hatte schon verzweifelte Frauen am Telefon. So zum Beispiel eine Frau, die nach einer Pflegemutter für ihr behindertes Kind suchte, weil sie wegen einer Krebsbehandlung ins Krankenhaus musste. „Ich konnte ihr nur zusagen, dass ich privat eine Familie kenne und gern nachfrage.“ Das reichte der Frau offensichtlich schon. Sie bedankte sich und meldete sich nicht wieder.

Der Sofort-Hilfe-Button auf der Homepage verweist auf zwei Beratungs-Einrichtungen: auf die Organisationen „profemina“, in der laut Klawki ausschließlich ausgebildete Kräfte sitzen: „Ärztinnen, Sozialwissenschaftlerinnen und Psychologinnen.“ Daneben steht auch „VitaL – Beratung für Schwangere“, diese Organisation arbeite mit ehrenamtlichen Kräften.

Das Team

Die Stiftungsleitung hat seit dem Tod von Johanna Gräfin von Westphalen ihrer Tochter Marie Elisabeth Hohenberg. Im Stiftungsrat, dem Kontrollgremium, sitzt unter anderem auch Gloria Fürstin von Thurn und Taxis. In Meschede hat die Stiftung mit Rainer Klawki drei Mitarbeiter. Noch zwei Sekretärinnen kümmern sich um den Versand des Kampagne-Materials. Vom Homeoffice in Limburg aus erledigt eine Kollegin den Bereich Kommunikation.

>>>HINTERGRUND

Am 2. Mai 1988 zahlte Gräfin Johanna von Westphalen 50.000 Deutsche Mark in ihre Stiftung „Ja zum Leben“ ein. Gleichzeitig verpflichtete sie sich jährlich zu Lebzeiten weitere 10.000 Deutsche Mark ins Stiftungsvermögen einzuzahlen.

Im Jahr 1998 tobte der Kampf um die so genannte „Scheinlösung“. Nur Beratungsstellen, die in Schwangerschaftskonflikten einen so genannten Beratungsschein ausgaben, eine Voraussetzung für eine legale Abtreibung, erhielten weitere staatliche Förderung.

Vom Sauerland aus wurde heftigst gegen diese Entwicklung gestritten. Bis nach Rom sollen damals „säckeweise“ Briefe aus Laer geschickt worden sein. Gräfin Johanna von Westphalen war eine erklärte Gegnerin der Abtreibung und der „Scheinlösung“. Allerdings war ihr bewusst, dass den betroffenen Frauen mit ihren Kindern geholfen werden musste.

Auch nach ihrem Tod 2016 setzt sich die Stiftung deshalb weiter für Schwangere in Notlagen ein. Geschäftsführer ist Rainer Klawki. Er führt die Geschäfte weiter von Meschede aus.