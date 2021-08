Meschede: Die Suche nach weiteren Simson-Moped-Liebhabern

Boris Friedel (Zweiter von rechts) fährt am liebsten in einer Gruppe Moped. Er kam auf die Idee eine Gruppe zu gründen.

Meschede. Der Mescheder Boris Friedel sucht noch nach Mitgliedern für seine Moped-Gruppe. Sie unternehmen Ausflüge durchs Sauerland und tauschen sich aus.

Boris Friedel fährt seit 18 Jahren Moped, im Laufe der Zeit hat er die Simson-Mopeds für sich entdeckt: „Ich habe mich damals auf eine dieser Maschinen gesetzt und wusste, dass ich genau das möchte“, sagt er. Ihn fasziniert das außergewöhnliche Design der Mopeds und außerdem bastelt er gern an seiner Simson. Das sei „idiotensicher“.

Boris Friedel ist vor drei Jahren durch Meschede gefahren und hat in der Stadt zwei weitere Simson-Besitzer getroffen. Sofort kamen sie ins Gespräch und verstanden sich super. Sie verabredeten sich für eine gemeinsame Tour und Friedel merkte für sich, dass es schöner ist, in einer Gruppe unterwegs zu sein: „Das ist einfach klasse. Manchmal kommen uns Harley-Gruppen mit ihren großen Maschinen entgegen und zeigen uns den Daumen nach oben, wir sind mittlerweile eine total bunte Truppe.“

Mescheder sucht Fahrer über Facebook-Gruppe

Mittlerweile haben sich knapp 30 Simson-Fahrer in einer Whats-App-Gruppe miteinander verknüpft, aber Boris Friedel würde sich noch mehr wünschen: „Meistens kommen nur so sieben Leute auf unsere wöchentlichen Touren. Ich würde mir einfach wünschen, wenn wir noch mehr aktive Fahrer dazugewinnen würden.“

Die Moped-Gruppe sucht neue Mitglieder. Foto: Simson Schmiede Sauerland

Er startete einen Aufruf über Facebook: Fahrer gesucht! Es meldeten sich zwei. Aber das reicht Boris Friedel nicht: „Umso mehr Austausch, desto besser. Bei uns sind Leute in der WhatsApp-Gruppe dabei, die nur einmal im Jahr mitfahren, das geht natürlich auch, aber es wäre schön, wenn wir noch ein paar Fahrer finden würden, die regelmäßig mitkommen.“

Simson-Ausflug nach Thüringen zum Werk

Der Simson-Liebhaber hat mit seinem Hobby schon seine Freundin angesteckt und seinen besten Freund hat er unter den Fahrern auch gefunden. Für Friedel ist es schön, ein verbindendes Hobby gefunden zu haben. Die Gruppe unternimmt neben den Wochenend-Fahrten im Sauerland auch längere Touren: „Einmal sind wir sogar bis nach Suhl in Thüringen zum Simson-Werk gefahren. Sonst geht’s mal zum Möhnesee, an die Sorpe oder an die Bigge.“

Die Mitglieder der Truppe sind zwischen 15 und 65 Jahre alt, einige haben sehr alte, andere neue Mopeds. Die Simson-Fahrer sind auf jeden Fall im Trend, denn Friedel weiß, dass der Marktwert für eine Simson in den letzten Jahren stark angestiegen ist: „Vor 5 Jahren hat man schon eine für 1000 Euro bekommen und jetzt sind es schon um die 4000 Euro,“ sagt er. Die Maschinen seien auch so beliebt, da sie von Jugendlichen mit einem AM-Führerschein, einem Rollerführerschein, gefahren werden dürfen, obwohl sie 60 km/h fahren können. Voraussetzung dafür ist, dass das jeweilige Moped vor Februar 1992 bereits im Verkehr registriert war.

Melden kann sich jeder, der Interesse am Simson-Austausch, an Ausflügen oder Treffen hat. Es gibt eine Facebook-Gruppe: „Simson-Schmiede Sauerland“. Interessierte können sich aber auch direkt bei Boris Friedel unter: 015906275986, melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland