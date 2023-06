Die wichtigsten Infos vor dem Schützenfest in Eversberg

Eversberg. St.-Johannes-Schützenbruderschaft Eversberg feiert über Fronleichnam auf dem Schlossberg. Die wichtigsten Programmpunkte im Überblick.

Die St.-Johannes-Schützenbruderschaft Eversberg feiert mit vielen Gästen auf dem Schlossberg.



Wann wird gefeiert? Über Fronleichnam von Mittwoch, 7. Juni, bis Freitag, 9. Juni.





Wer regiert: Königspaar Nils Degenhardt und Nicole Bofinger (Foto), Vizekönigspaar Steffen Bolzenius und Lisa Körner, Männerfähnrich Magnus Eickelmann und Jungmännerfähnrich Niklas Hengesbach.





Was sind die Höhepunkte? Am Mittwoch um 18 Uhr Antreten zum Abholen des Königspaares. Ab 20 Uhr Festkonzert mit Jubilarehrungen und Großem Zapfenstreich, anschl. Tanz und Unterhaltung. Am Donnerstag (Fronleichnam) um 10.15 Uhr Antreten am Marktplatz zur Schützenmesse, anschl. Frühschoppen. Um 14.30 Uhr ab Marktplatz Großer Festzug mit Vorbeimarsch am Rathaus und Gedenkfeier am Ehrenmal. Auf dem Schlossberg Kaffee und Waffeln, Kindertanz, Festball. Am Freitag um 10.30 Uhr Antreten am Marktplatz. Auf dem Schlossberg Vogelschießen, Königsproklamation und Königstanz. Tanz und Unterhaltung bis zum Ausklang. Festmusik: Musikverein Züschen und Spielmannszug Wülfte sowie an Fronleichnam zusätzlich in der Schützenmesse die Musikkapelle Eversberg und beim Hauptfestzug die Stadtkapelle Warstein.





Besonderheiten: 25-jähriges Jubelpaar Markus und Britta Rüthing. Böllerschüsse vom Schlossberg aus begleiten nach uralter Tradition die Eversberger Schützen am Mittwoch zum Auftakt um 12 Uhr und während des abendlichen Festzuges sowie am Fronleichnamstag zur Schützenmesse.

