Meschede: Drogen am Schulgebäude, Mann wird aggressiv

In Meschede ist ein Mann identifiziert worden, der an einem Schulgebäude Drogen genommen und randaliert hatte.

Meschede. An einem Schulgebäude in Meschede hat ein Mann Drogen konsumiert. Als er das Gelände verlassen soll, wird er aggressiv.

Die Mescheder Polizei hat einen Mann ermitteln können, der an der Musikschule/Volkshochschule in Meschede aggressiv geworden ist - und zuvor dort Drogen konsumiert hatte.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag gegen 7.50 Uhr. An dem Schulgebäude an der Schützenstraße war ein Zeuge auf einen Mann am Seiteneingang aufmerksam geworden: Da der Mann augenscheinlich Drogen konsumierte, forderte der Zeuge ihn auf, das Gelände zu verlassen. Daraufhin reagierte der Mann aggressiv und lief auf den Zeugen zu. Dieser flüchtete in das Schulgebäude. Der Mann schlug anschließend auf die Tür ein.

Vor dem Eintreffen der Polizei war der Mann bereits verschwunden. Durch intensive Ermittlungsarbeit der Beamten konnte der Mann jedoch identifiziert werden. Gegen den 32-Jährigen ohne festen Wohnsitz wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

