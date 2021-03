Meschede. Die Polizei bittet um Hinweise nach einem Einbruch bei einem Unternehmen in Meschede. Wie die Täter vorgingen, ist noch unbekannt.

Bislang unbekannte Täter sind am Freitag an der Fritz-Honsel-Straße in Meschede in einen verschlossenen Büroraum und in einen verschlossenen Bürocontainer einer Firma eingedrungen - „auf bislang unbekanntem Wege“, so die Polizei. Die Täter haben einen Laptop gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei Meschede, 0291 / 90203411.