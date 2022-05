Meschede: FH zeichnet Studierende für Abschlussarbeiten aus

Meschede. Über bis zu 5000 Euro dürfen sich Studierende der FH Südwestfalen für ihre gelungenen Abschlussarbeiten freuen. Die Hintergründe.

Nach zwei Jahren, in denen der Jahresempfang Corona bedingt ausfallen musste, begrüßte Rektor Prof. Dr. Claus Schuster von der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede über 200 Gäste aus Hochschule, Politik und Wirtschaft zum Jahresempfang der Hochschule.

Im Rahmen der Feierstunde, die geprägt war vom 20-jährigen Bestehen der Fachhochschule Südwestfalen, wurden auch die Preisträgerinnen und Preisträger des Budde-Preises sowie des Dr. Kirchhoff-Preises ausgezeichnet.

Die ausgezeichneten Studierenden erhielten den Preis für ihre herausragenden Abschlussarbeiten in den verschiedenen Fächern.„Wir haben lange auf diesen Moment gewartet und ich habe mich sehr, sehr auf diesen Abend gefreut“, begrüßte Rektor Prof. Dr. Claus Schuster die zahlreichen Gäste.

20 Jahre Hochschulgeschichte

Nach zweijähriger Pause bedingt durch die Corona-Pandemie fand erstmalig wieder der traditionelle Jahresempfang der Fachhochschule Südwestfalen statt.

In seiner Begrüßung nahm Rektor Schuster die Anwesenden mit auf eine Zeitreise durch die vergangenen 20 Jahre der Hochschulgeschichte, um das 20-jährige Bestehen der Hochschule zu würdigen.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden zahlreiche herausragende studentische Abschlussarbeiten ausgezeichnet. Mit dem Budde-Preis in Höhe von jeweils 5000 Euro wurden Marco Deckers, Dennis Hartmann und Fabian Hickert geehrt. Dennis Hartmann erstellte im Rahmen seiner Masterarbeit im Verbundstudiengang Maschinenbau am Standort Meschede bei der GEA Westfalia Separator Group GmbH in Oelde eine in der Praxis anwendbare Lösung zur Vernetzung von Produktionsanlagen zur Erfassung, Visualisierung und Analyse von Maschinendaten.

Gleich zwei Preisverleihungen gab es beim Dr. Kirchhoff-Preis, der in diesem Jahr zum 20. Mal vergeben wurde, wie Prorektor Prof. Dr. Andreas Nevoigt betonte. Der Dr. Kirchhoff-Preis ist mit 3000 Euro pro Auszeichnung dotiert.

Preisträger und Preisträgerin des Jahrgangs 2019/20 sind Lukas Johannes Dust, Tobias Fischer und Julia Wollmann. Julia Wollmann studierte Elektrotechnik in Meschede. In Zusammenarbeit mit der Nokia Solutions and Networks GmbH& Co. KG in München befasste sich ihre Bachelorarbeit mit den wissenschaftlichen Hintergründen und der praktischen Umsetzung von Netzwerk Management durch die Anwendung von DevOps Prinzipien.

Musikalische Begleitung

Drei weitere Preisträger des Jahrgangs 2020/21 erhielten die Auszeichnung: Danyal Ardic, Patrick Barylla und Marcel Freimuth. Patrick Barylla absolvierte den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau in Meschede. Seine Bachelorarbeit bei der Firma Risse & Co. GmbH in Warstein befasste sich mit der Erarbeitung und dem Vergleich von Automatisierungskonzepten für die Drehbearbeitung von Spritzgießteilen unter den Randbedingungen der Risse & Co. GmbH.

Für die musikalische und tänzerische Begleitung des Jahresempfangs sorgten das Patricia Oliveira Quartett der Glen Buschmann Jazz-Akademie in Dortmund und die Formation Funky BOOOM aus Münster, Europas größtes inklusives Tanzensemble.

