Bei der Kontrolle zeigt ein Dieb in Meschede der Polizei einen falschen Ausweis vor.

Polizei Meschede: Frau erwischt Dieb beim Griff in die Handtasche

Meschede. In einem Discounter in Meschede hat eine Frau einen Dieb erwischt. Der war nicht alleine unterwegs im Markt. Er zeigt einen falschen Ausweis.

Beim Griff in ihre Handtasche hat in Meschede eine 54 Jahre alte Frau den Täter erwischt. Der versuchte Diebstahl ereignete sich in einem Discounter in der Straße Im Schwarzen Bruch.

Gezielt die Nähe der Kunden aufgesucht

Die Polizei wurde am Dienstag um 13.55 Uhr dorthin gerufen. Die 54-Jährige hatte den Mann direkt angesprochen, der ihr in die Handtasche gegriffen hatte. Entwendet wurde nichts daraus. Bei dem Mann handelt es sich um einen 30 Jahre alten rumänischen Staatsbürger. Der Mann war mit zwei weiteren Rumänen in dem Discounter. Laut Zeugenangaben beobachtete das Trio die Kunden. Sie suchten offenbar gezielt deren Nähe auf.

Bei der Polizei-Kontrolle wies sich der 30-jährige Rumäne mit einem falschen Ausweis aus. Der Mann wurde zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache mitgenommen. Der Ausweis, der auf einen anderen rumänischen Staatsbürger ausgestellt ist, wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde der Mann entlassen. Auch die beiden anderen in Deutschland gemeldeten Männer konnten die Polizeiwache im Anschluss an ihre Vernehmungen verlassen.