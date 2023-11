Meschede: Frontal-Zusammenstoß und Kochdunst bei Honsel

Meschede/Wehrstapel Die Feuerwehr war am Mittwoch zweimal in Meschede unterwegs. Erst passierte ein Frontal-Zusammenstoß. Dann war Kochdunst der Auslöser.

Zwei Pkw sind am Mittwoch in Wehrstapel frontal zusammengestoßen. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 7.45 Uhr. Alle Beteiligten blieben unverletzt und konnten die Fahrzeuge selbständig verlassen. Der Löschzug Meschede und die Löschgruppe Wehrstapel kümmerten sich noch um die Absicherung der Einsatzstelle.

Lesen Sie auch:

Beide Einheiten mussten bald darauf erneut ausrücken: Gegen 10.40 Uhr bekamen sie einen Brandalarm von Martinrea Honsel in Meschede. Wie sich allerdings herausstellte, hatte eine Brandmeldeanlage durch Kochdunst ausgelöst. Es waren keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr mehr am Einsatzort erforderlich.

Weitere Sturmschäden

Auch das Winterwetter hatte am Montag noch Auswirkungen: Die Löschgruppen Berge und Visbeck entfernten gegen 6.15 Uhr einen Sturmschaden: Es lag in der Straße Zum Odin in Visbeck ein Baum auf der Fahrbahn. Dasselbe ereignete sich gegen 18.23 Uhr in Wehrstapel auf der Grimlinghauser Straße.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland