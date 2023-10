Meschede: Gastronomen freuen sich auf nächste Kneipennacht

Meschede. In Meschede findet wieder die Herbstversion der Kneipennacht statt. Wer dabei ist, was geboten wird und wo es Eintrittskarten gibt.

Einmal zahlen und die Party beginnt. Am Samstag, 21. Oktober, findet die Herbstversion der MeschederKneipen-Nacht statt. Sechs verschiedene Lokalitäten laden dabei mit unterschiedlichen Musikrichtungen ein. Egal ob Rock, Pop, Schlager oder Rap - es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Lange Partynacht

Ab 20.30 Uhr beginnen die Bands in den Locations zu spielen. Nach den Auftritten sind alle Kneipen für einen grandiosen Abend gerüstet und versprechen eine lange Partynacht. Auf dem Kaiser-Otto-Platz gibt es zudem für die Besucher den gesamten Abend süße und herzhafte Leckereien. Die Eintrittskarten für die Kneipen-Nacht sind seit dem 25. September bei allen teilnehmenden Kneipen, beim Stadtkiosk, bei der Tourist-Information Meschede und bei der Volksbank Sauerland eG für zwölf Euro erhältlich.

Bei der Volksbank gibt es für Mitglieder 2 Euro Rabatt auf den Vorverkaufspreis. Resttickets können an der Abendkasse für 15 Euro erworben werden. Der Einlass ist ab 16 Jahren möglich.

Wer dabei ist

Folgende Kneipen und Bars sind dieses Mal dabei: In der Tröte lockt die Band Schmale Schakale mit Rock’n Roll und härteren Stücken. Sie sorgen mit Rock- sowie Metal-Covern bei jedem ihrer Auftritte für großartige Stimmung und reißen das Publikum mit. Ob neuere Songs von Ed Sheeran und The Weekend oder auch Klassiker von Earth, Wind Fire und U2, alle Songs werden von den Acoustic Monks im Postkeller mit viel Spielfreude und in einem ganz besonderen akustischem Gewand performed.

Im Bibulus überzeugt das RockBoxTrio mit Pop-Rock-Hits der 80er bis heute. Mit Gitarre, Bass, Schlagzeug und zwei Stimmen interpretieren Sie Hits von Queen, Red Hot Chili Peppers, The Police, U2, Billy Idol, Green Day und vielen anderen auf Ihre eigene Weise. Mehr braucht es für einen druckvollen Sound nicht. Mit den drei Jungs ist Rockparty ist angesagt.

Post-Punk bis Schlager

Im Mono-deluxe erwarten die Gäste gleich zwei Auftritte: Days of Sorrow stellt ihr neues Album „Soulmate Sister“ vor. Die seit 1983 bestehende Band verleiht dem Post-Punk und Dark-Wave wieder frischen Wind. Auch Brigitte Handley weiß, ihr Publikum zu begeistern. Die australische Singer-Songwriterin und Gitarristin der „Dark Shadows“ ist bekannt für ihre dunklen, sphärischen Vocals.

Feinste deutsche Hip-Hop Vibes gibt es in der Nachfüllbar. BA2 und sein DJ Wuppy G kommen aus Meschede und machen seit drei Jahren Musik. Begleitet werden beide von dem Paderborner Rapper TAMMA!.

Ebenfalls wieder dabei ist Kotthoffs Theo. Das Duo Anke & John lockt hier mit Schlagerhits, Musik aus den Top 40 und Oldies. Aber auch Fans von R&B, Soul, Reggae sowie der Hits der 70er, 80er und 90er kommen auf ihre Kosten

