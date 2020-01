Meschede. Wieder ein Kaminbrand - diesmal in Meschede. Die Feuerwehr warnt Hausbesitzer davor, zu nasses Holz im Kamin zu verbrennen.

Meschede: Hauseigentümer riecht den Brand

Auch in Meschede hat sich der erste Kaminbrand der neuen Saison ereignet. Der Löschzug Meschede war am Montag in der Mittagszeit im Einsatz.

Unterstützung für Schornsteinfeger

Schauplatz war ein Einfamilienhaus an der Schützenstraße. Um 12.10 Uhr war die Feuerwehr mit Einsatzleiter Holger Peek quasi zur Unterstützung des Schornsteinfegers gerufen worden. Der Hauseigentümer hatte selber gerochen, dass sein Schornstein brannte und den Schornsteinfeger benachrichtigt. Der wiederum holte die Feuerwehr dazu, um Ruß aus dem Schornstein kehren zu können. Ein Schaden entstand nicht, die mit angeforderte Drehleiter kam nicht zum Einsatz.

Hauptfehler beim Verbrennen von Holz, erinnert Holger Peek: Zu feuchtes Holz darf nicht verbrannt werden, dieses muss erst mindestens zwei Jahre getrocknet haben. Außerdem darf kein behandeltes Holz verbrannt werden.