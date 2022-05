Meschede: Wo man das 9-Euro-Ticket jetzt schon kaufen kann

Meschede. Wo man das 9-Euro-Ticket in Meschede ab Montag bekommt und wie es jetzt schon erhältlich ist.

Nach der Zustimmung von Bundestag und Bundesrat steht dem 9-Euro-Ticket auch im HSK nichts mehr im Weg. Das Nahverkehrsticket für Bus und Bahn gilt nicht nur in allen Verbundräumen in NRW, sondern sogar deutschlandweit und ermöglicht Bus- und Bahnfahren so kostengünstig wie noch nie. Das Ticket gibt es für die Monate Juni, Juli und August für jeweils 9 Euro. Das Ziel: Jeder soll selbst einmal testen, ob das Auto häufiger stehenbleiben und stattdessen der Nahverkehr genutzt werden kann.

Das 9-Euro-Ticket ist nicht übertragbar, sondern ein personenbezogenes Ticket. Auf dem Ticket muss daher der Name des Nutzers eingetragen sein. Es gilt in allen Linienbussen, Straßenbahnen, S- und U-Bahnen, Regionalbahnen sowie auch in den Regionalexpress-Zügen (2. Klasse). Die Mitnahme von Fahrrädern ist bei den 9-Euro-Tickets nicht abgedeckt.

Offiziell bekommt man es ab Montag, 23. Mai, bei den regionalen Busunternehmen und bei der Bahn. Es steht in deren Apps zur Verfügung, kann aber auch am Bahnschalter und bei den Busfahrern erworben werden, versichern RLG und Westfalenbus in ihren Pressemitteilungen. In der RLG-App mobil info, aber auch bei der Westfalenbus App NRWay beispielsweise, ist es schon jetzt erhältlich. In der RLG-App muss man am Freitag allerdings noch mit Paypal bezahlt.

André Pieperjohanns, RLG-Geschäftsführer

Das sagt die RLG

Bequem und einfach lässt sich tatsächlich das 9-Euro-Ticket über die mobil info App erwerben, die es für iOS und Android gibt. So hat man das gültige Ticket immer im Smartphone dabei. Das biete sich an, weil die App mobil info auch über eine elektronische Fahrplanauskunft verfügt. Mit wenigen Klicks ist so die ideale Verbindung für die gewünschte Strecke gefunden. Das sei ideal in Kombination mit dem 9-Euro-Ticket. Der RLG-Geschäftsführer André Pieperjohanns rät dazu, beim Kauf im Bus die EC-Karte zur Zahlung zu nutzen. Alle Fahrzeuge sind mit Kartenlesegeräten ausgestattet. Die bargeldlose Zahlung ist schnell und einfach. Er fügt mit Blick auf Barzahler schmunzelnd hinzu: „Es liegen 1-Euro-Münzen zum Wechseln bereit.“

Das sagt Westfalenbus

„Wir haben bereits alles vorbereitet, damit der Verkauf pünktlich in der nächsten Woche beginnen kann. Zum einen kann das Ticket direkt beim Busfahrer gekauft werden, zum anderen kontaktlos über unsere App NRWay. Auch dort können bereits alle drei Tickets erworben werden“, erläutert Ulrich Wyschka von der Mobilitätsstation der WB. Wer das Ticket gerne persönlich erwerben möchte, kann dies bequem in der Mobilitätsstation in Meschede, direkt am Bahnhof, machen. Die WB startet den Verkauf ab kommenden Montag, also ab dem 23. Mai. „Wir rechnen damit, dass sich viele Kunden das Ticket kaufen werden. Sollte es einen größeren Ansturm geben, werden wir auch das Personal in der Mobilitätsstation verstärken. Wir müssen erst einmal abwarten, wie die Kunden reagieren“, so Wyschka.

Ulrich Wyschka von der Mobilitätsstation der WB

Großes Interesse

„Das Interesse der Kunden ist groß“, weiß auch Pieperjohanns von der RLG und rechnet damit, dass sich bereits viele Fahrgäste im Vorverkauf ihr Ticket besorgen werden. Abo-Kunden müssen sich übrigens um nichts kümmern. Die RLG hat alle Dauerkunden angeschrieben. Ihr Ticketpreis wird für die Monate Juni, Juli und August auf 9 Euro reduziert, sie benötigen kein zusätzliches Ticket. Wer ein Abo hat muss es aber als Nachweis bei allen Fahrten, auch außerhalb des eigentlichen Geltungsbereichs, mitführen.

RLG Geschäftsführer André Pieperjohanns blickt gespannt auf die kommenden Monate: „Das 9-Euro-Ticket ist für alle Verkehrsunternehmen gleichzeitig Herausforderung und Chance. Wir wünschen uns, dass viele Menschen den öffentlichen Nahverkehr positiv erleben.“

Für weitere Informationen zu Fahrplan und Tarif steht die Schlaue Nummer unter der Telefonnummer 0800 6 / 50 40 30 (kostenlos aus allen deutschen Netzen) zur Verfügung. Fahrplaninformationen gibt es auch bei der kostenlosen elektronischen Fahrplanauskunft unter 0 800 3 / 50 40 30 oder im Internet unter www.rlg-online.de.

