Polizei und Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort: Ein Kind in Meschede in einem Auto eingeschlossen.

Rettungseinsatz Meschede: Kind in Auto eingeschlossen - Feuerwehr alarmiert

Meschede. Ein Kind befindet sich in einem Fahrzeug, es ist verriegelt und der Schlüssel ist im Inneren: Ein Einsatz für die Feuerwehr in Meschede.

Schreckmoment an der Glatzer Straße in Meschede: Ein Kind sitzt in einem Pkw, der Wagen ist verriegelt und der Schlüssel befindet sich im Inneren.

Technische Hilfe

So ist es am Dienstag gegen 15 Uhr passiert. Der Löschzug Meschede wurde zu technischer Hilfe alarmiert. Auch Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort.

>>> Lesen Sie auch: Schläger von Meschede-Berge: Begingen sie noch mehr Taten? <<<

Letztlich haben die Feuerwehrleute das Problem auf geschickte Weise gelöst: Es wurde ein Ersatzschlüssel organisiert - und so wurde das Kinder wieder befreit.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland