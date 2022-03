Die Alte Vikarie (das Haus im Vordergrund) an der Kirche Mariä Himmelfahrt in Meschede soll abgerissen werden. Unten, so der Plan, könnte in einem Neubau der Kinderhort der Caritas einziehen, oben würde ein neuer Gemeindesaal entstehen. Daneben, am jetzigen Spielplatz und der ehemaligen OT, könnten Wohnungen gebaut werden.