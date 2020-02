Meschede. Das Konzert von Menachem Har-Zahav am Sonntagabend in Meschede muss erneut verschoben werden - Grund ist der Orkan „Sabine“. Die Hintergründe.

Meschede: Konzert von Meisterpianist wegen Sturm verschoben

Das geplante Nachholkonzert von Meisterpianist Menachem Har-Zahav am 9. Februar in Meschede wird wegen der Sturmwarnung erneut verschoben. Das Konzert wird nun am 28. März um 17 Uhr nachgeholt.

Karten behalten ihre Gültigkeit

Bereits der erste Konzerttermin in Meschede war abgesagt und verschoben worden. Wie die Veranstalter nun mitteilten behalten Karten aber ihre Gültigkeit oder können erstattet werden. Reservierungen bleiben bestehen.

Auf seiner aktuellen Tour mit neuer CD-Veröffentlichung präsentiert Ausnahmekünstler Menachem Har-Zahav einen abwechslungsreichen Querschnitt durch die Klavierliteratur.

Eintritt: 19 Euro/ 16,50 Euro ermäßigt. Unter 18 Jahre frei. Vorverkauf in der Tourist-Info Meschede, Le-Puy-Straße 6-8 und alle anderen RESERVIX – Vorverkaufsstellen. Kartenreservierung jederzeit unter Tel. 0151/28442449. Tageskasse und Einlass ab 16.30 Uhr.