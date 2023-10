Meschede: Mal eine etwas andere Türöffnung für die Feuerwehr

Diese Einsätze haben zugenommen für die Feuerwehr: In Meschede musste wieder eine verschlossene Tür geöffnet werden.

Meschede. Wieder wird die Feuerwehr in Meschede gerufen, weil eine Tür geöffnet werden muss - diesmal ist es aber einmal ein ganz anderer Fall.

Zuletzt war es immer anders: Die Feuerwehr wurde angefordert, um dem Rettungsdienst zu helfen, der zu einem medizinischen Notfall gerufen wurde - und sich die Tür dann nicht öffnete. Der Löschzug wurde in diesem Fall am Sonntag um 11.30 Uhr benachrichtigt. Einsatzort war die Warsteiner Straße, wo die Feuerwehr helfen konnte: In einem Wohnzimmer hatte sich ein Kleinkind im Wohnzimmer eingesperrt - die Eltern gelangten nicht zu ihm.

