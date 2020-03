Meschede: Mann bis zur Bewusstlosigkeit geprügelt

Eine Aussprache zweier Geschäftspartner ist blutig geendet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Aussprache an der Bushaltestelle

Bereits am vergangenen Mittwoch ist der Vorfall passiert: Ein Mescheder betritt die Wache der Polizei in Meschede und berichtet darüber, dass er verprügelt worden sei. Er habe einen Bekannten zu einer Aussprache treffen wollen. Sie fand an dem Tag gegen 11.15 Uhr an einer Bushaltestelle an der Briloner Straße statt.

Zweiter Täter gesucht

Nach dem Austausch von Worten folgten nach Aussagen des Opfers plötzlich allerdings Hiebe: Gemeinsam mit einem weiteren Täter haben ihn sein Bekannter geschlagen, zeitweise habe er das Bewusstsein verloren, danach sei weiter auf ihn eingeprügelt worden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet um Hinweise unter 0291 / 90200.