Meschede, Nuttlar, Niederberndorf: Feuerwehren im Einsatz

Meschede/Nuttlar/Niederberndorf. Einsätze für die Feuerwehren in Meschede, Bestwig und Schmallenberg: Feuerwerkskörper lösen Brände aus.

Mehrere Einsätze haben die Feuerwehren im Mescheder Stadtgebiet sowie in Nuttlar und im Raum Schmallenberg beschäftigt.

Kurz vor Mitternacht wurden die beiden Löschgruppen aus Nuttlar und Ostwig an Silvester zu einer brennenden Hecke in die Bachstraße nach Nuttlar alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aus Nuttlar stellte sich schnell heraus, dass es sich um einen kleinen Flächenbrand handelte. Beim Zünden von Feuerwerkskörpern war hier die Wiese an einigen Stellen in Brand geraten: Das Feuer wurde gelöscht und die betroffene Wiese gewässert. Dann rückte die Löschgruppe Nuttlar wieder ein. Die Unterstützung der Löschgruppe Ostwig war nicht mehr erforderlich, die Einsatzkräfte konnten bereits auf der Anfahrt wieder umdrehen.

Brennende Hecke

Um 0.10 Uhr an Neujahr wurde die Löschgruppe Niederberndorf zu einem Heckenbrand in der Ortsmitte von Niederberndorf alarmiert. Auf einer Länge von ca. 15 Metern stand dort eine zwei Meter hohe Gartenhecke in Brand. Unter der Einsatzleitung von Löschgruppenführer Hubertus Knoche wurde nach der Ankunft der Einheit direkt mit den Löscharbeiten begonnen. Es gelang schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen und schließlich vollständig zu löschen. Ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden, Verletzte gab es nicht.

Auch in Schmallenberg musste die Feuerwehr zu einem Mülleimerbrand ausrücken. Dieser konnte ebenfalls schnell abgelöscht werden, sodass die Einsatzkräfte direkt wieder einrücken konnten.

Feuerwehr muss Böllerreste löschen

Die Löschgruppe Olpe rückte an Neujahr um 1.07 Uhr nach Frenkhausen aus. Dort mussten am Ginsterweg brennende Reste von Feuerwerkskörpern gelöscht werden. Um 1.12 Uhr musste der Löschzug Meschede an der Nelkenstraße brennende Müllreste löschen. Mittags löste um 12.44 Uhr die Brandmeldeanlage bei Honsel-Martinrea in Meschede wegen einer Rauchentwicklung an einem Ofen aus. Neben dem Löschzug Meschede war die Löschgruppe Wehrstapel alarmiert worden.

