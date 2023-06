Meschede: Patient muss mit der Drehleiter abgeholt werden

Meschede. Zwei Einsätze für die Feuerwehr in Meschede: In einem Fall musste der Löschzug einen Patienten mit der Drehleiter zum Rettungsdienst bringen.

Die Feuerwehr im Stadtgebiet Meschede ist erneut zu zwei Einsätzen ausgerückt. Am Mittwoch gegen 20.27 Uhr wurde sie zu technischer Hilfe in den Amselweg nach Meschede gerufen.

Lange Ölspur

Der Löschzug Meschede musste eine Ölspur von etwa 20 Quadratmetern abstreuen. Die Polizei ermittelt wegen des Verursachers.

Am Donnerstag gegen 15.29 Uhr ging es in die Straße Im Schlahbruch in Meschede: Einmal mehr musste die Feuerwehr dort den Rettungsdienst unterstützen.

Rettungsdienst übergeben

Ein Patient wurde vom Löschzug Meschede mit der Drehleiter aus dem ersten Obergeschoss geholt und danach dem Rettungsdienst übergeben, damit er versorgt werden konnte.

