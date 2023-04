Meschede: Patienten aus Ukraine im Klinikum Hochsauerland

Meschede. Krank und im Krieg: Im St.-Walburga-Krankenhaus Meschede werden Patienten aus der Ukraine behandelt. Sie benötigen eine Krebstherapie.

Wie bereits im vergangenen Jahr mit der Versorgung von 15 ukrainischen Patientinnen und Patienten, hat das Klinikum Hochsauerland drei Patienten aus der Ukraine aufgenommen. Die Patienten sind mit jeweils einer Begleitperson in Zusammenarbeit mit Dienststellen des Bundes aus Polen zum Flughafen Köln/Bonn geflogen worden. Organisiert von der Klinikum Hochsauerland Infrastruktur GmbH wurden sie dort mit zwei Krankentransportwagen des Klinikums sowie einem Fahrzeug des Rettungsdienstes Hagelstein im militärischen Teil des Flughafens abgeholt und zum St.-Walburga-Krankenhaus in Meschede transportiert.

Begleitpersonen im Wohnheim

Hier sind wohlbehalten angekommen und können, nach einer ersten eingehenden Untersuchung, ihre benötigte spezialisierte onkologische Behandlung fortsetzten bzw. beginnen. Die Begleitpersonen der Patientinnen und Patienten werden im Wohnheim des Klinikums auf dem Gelände des St. Walburga-Krankenhauses untergebracht.

>>> Lesen Sie auch: Schließungswelle in Meschede: Wieder zwei Leerstände mehr <<<

Seit Kriegsbeginn sind bereits zahlreiche Ukrainerinnen und Ukrainer im Klinikum behandelt worden. Versorgt wurden sowohl Militärangehörige als auch Zivilisten. Werner Kemper, Sprecher der Geschäftsführung Klinikum Hochsauerland, unterstrich beim Start der neuen Hilfsaktion, wie wichtig die humanitäre Hilfe angesichts der angespannten Lage in der Ukraine ist.

Engagement des Teams

„Das Klinikum Hochsauerland hat seit Beginn des Krieges in der Ukraine bereits verschiedene Hilfs- und Patiententransporte durchgeführt oder unterstützt, Wohnraum für Kriegsvertriebene bereitgestellt und insbesondere verletzte oder schwerkranke Menschen aus der Ukraine versorgt. Möglich war und ist all dies nur durch das außerordentliche Engagement unserer Teams. Allen, die sich hierfür eingesetzt haben und einsetzen, danke ich für ihre hervorragende Unterstützung, ebenso der Firma Hagelstein für die geleistete Transportunterstützung“, so Kemper.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland