Meschede: Pkw bringt 67-jährige Frau auf E-Bike zu Fall

Die Polizei ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht in Meschede und sucht Zeugen.

Meschede. Eine Frau auf einem E-Bike ist in Meschede zu Fall gebracht worden. Die Polizei ermittelt. Gesucht wird ein dunkler Pkw. Wer kann Hinweise geben?

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht. Bereits am Donnerstag, 14. September, war eine 67-jährige Frau aus Meschede gegen 13.45 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Beringhauser Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe eines Sonnenstudios wurde sie von einem dunklen Auto überholt. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen dem Pkw und dem Fahrrad.

Die 67-Jährige stürzte und verletzte sich. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder zu dem dunklen Auto machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Meschede unter 0291 - 90200 zu melden.

