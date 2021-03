Meschede plant Verzicht auf Gebühren für Außengastronomie

Außengastronomie in der Fußgängerzone in Meschede: Die Stadt plant einen erneuten Gebührenverzicht.

Meschede. Corona trifft die Gastronomie hart: Die Stadt Meschede plant einen erneuten Verzicht auf Gebühren. Hier die Details.

Die Stadtverwaltung Meschede schlägt vor, auch in diesem Jahr die Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie auszusetzen. „Damit wollen wir unsere heimischen Gastronomen zumindest ein Stück weit entlasten“, so Bürgermeister Christoph Weber, „gerade die Gastronomie ist eine der Branchen, die am stärksten durch die Pandemie eingeschränkt sind.“ Eine Entscheidung über den Vorschlag muss nun der Stadtrat treffen. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Stadt Meschede auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie verzichtet - nach einem einstimmigen Votum des Stadtrates.

Im Rahmen der Corona-Pandemie habe sich bislang keine Besserung mit Blick auf die gastronomischen Gegebenheiten eingestellt, argumentiert Wolfgang Sträter, Leiter des Fachbereichs Ordnung:„Insofern wäre es nur folgerichtig, wenn wir für das Jahr 2021 ebenfalls von der Erhebung von Sondernutzungsgebühren absehen.“

Bereich der Fußgängerzone

Die betroffenen öffentlichen Flächen befinden sich größtenteils im Bereich der Fußgängerzone und der Innenstadt. Sollte der Stadtrat dem Vorschlag der Verwaltung folgen, würden voraussichtliche Mindererträge von rund 10.500 Euro für das Jahr 2021 entstehen. Wichtig: Auch wenn die Stadt auf die Gebühr verzichtet, müssen Gastronomen für mögliche Sondernutzungen eine Erlaubnis beantragen.

Beraten wird die Angelegenheit zunächst am Dienstag, 23. März, im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss, bevor der Stadtrat am Mittwoch, 24. März, voraussichtlicheine endgültige Entscheidung trifft. Beide Sitzungen finden jeweils um 17 Uhr in der Stadthalle statt und sind öffentlich. Interessierte Bürger, die den Sitzungen beiwohnen möchten, müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.