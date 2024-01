Meschede: Polizei sucht Vermisste - Hubschrauber im Einsatz

Meschede Die Polizei im Hochsauerland sucht nach einer vermissten Frau aus Meschede. Es war bereits ein Hubschrauber im Einsatz - ohne Erfolg.

Die Polizei im Hochsauerlandkreis ist auf der Suche nach einer 62-jährigen Meschederin. Der letzte Kontakt zu ihr war in der Nacht zum Donnerstag, 4. Januar, gegen 1.30 Uhr. „Wir gehen davon aus, dass sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet“, so die Polizei.

Diese Frau wird vermisst: Die Polizei im HSK bittet um Hinweise. Foto: Polizei HSK / WP

In den Morgenstunden setzte die Behörde bereits einen Hubschrauber ein - jedoch ohne Erfolg. Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben: Die 62-Jährige ist 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Statur, trägt möglicherweise eine bunte Wolljacke, die bis zu den Knien lang ist und auffällige rötlich-gelbe Anteilen hat, dazu Turnschuhe und eine weiße Mütze. Unterwegs ist sie mit einem roten Renault Twingo (Baujahr 2008) mit dem Kennzeichen HSK-AB 232.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 110 in Verbindung zu setzen.

