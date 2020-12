Unten der Hennesee bei Meschede (hier am H1), oben die Bundesstraße B 55: Dort wird jetzt der Bau eines Radweges überprüft.

Hennesee Meschede: Radweg an B 55 am Hennesee wird doch denkbar

Meschede Der Radverkehr hat so zugenommen: Plötzlich wird auch der für unmöglich gehaltene Radweg an der B 55 am Hennesee bei Meschede denkbar.

Im Januar 2021 wird diese Idee fünf Jahre alt: 2016 hatte die CDU-Fraktion im Mescheder Stadtrat beantragt, einen sicheren Rundweg um den Hennesee zu schaffen. Denn während man auf der Ostseite der Talsperre spazieren gehen und Radfahren kann, gibt es auf der Westseite nur einen abgetrennten, knapp 1,50 Meter breiten Seitenstreifen neben der viel befahrenen B 55. Diese Zweiteilung aus einer Erholungs- und einer Verkehrsseite ist nicht ungewöhnlich, sie gibt es zum Beispiel auch am Sorpesee.

Anfangs schien der Gedanke illusorisch, an der Bundesstraße eine Lösung zu finden, um einen eigenen, dann 2,50 Meter breiten Rad- und Gehweg zu bauen. Im Oktober 2016 hielt die Stadtverwaltung das aus Kostengründen für undurchführbar und schlug alternativ einen neuen Wanderweg oberhalb von Immenhausen und Enkhausen bis zum Vorbecken nach Mielinghausen vor.

Machbarkeitsstudie liegt vor

Aber der Radverkehr hat in der Zwischenzeit zugenommen, und auch die Fördermittel. Mittlerweile ist ein neuer Rad- und Gehweg nicht mehr undenkbar geworden. Das bestätigt Oscar Santos, Sprecher des Landesbetriebs Straßenbau in Meschede. Der Landesbetrieb ist zuständig für die Bundesstraße.

In der Zwischenzeit liegt eine Machbarkeitsstudie im Mescheder Rathaus vor, die auch der Landesbetrieb kennt: „Es gibt Ansätze, die umsetzbar sind“, sagt Santos vorsichtig. Überlegt werden könnte eine Umsetzung in mehreren Abschnitten: „Baulich wäre das nicht einem Jahr abzuwickeln“ – zu teuer wäre das gesamte Vorhaben. Erste Schätzungen sprechen von 10 Millionen Euro. Technisch ist ein neuer Rad- und Gehweg wegen der Lage enorm aufwändig: Entweder müsste die B 55 in den Hang verlegt werden oder der neue Weg müsste zur Seeseite hin zum Beispiel auf Stelzen gebaut werden. Die Belastung zum Beispiel durch Abgase würde dennoch bleiben.

Völlig offen: Zufahrt nach Meschede hinunter

Bei allen Planungen muss der Ruhrverband, zuständig für den Hennesee, beteiligt werden. Die CDU hatte 2016 zweitgeteilte Lösungen empfohlen: Zum einen von der Halbinsel an der Talsperre mit dem H1-Lokal weiter bis zum Parkplatz an der B 55, zum anderen dann weitergeführt bis zum Vordamm bei Mielinghausen. Von dort aus ist in der Zwischenzeit bereits der Radweg inzwischen bei Nichtinghausen weitergeführt worden.

Völlig offen ist im Moment noch, wie ein Radweg etwa ab Höhe Ruderclub/Berghausen nach Meschede weitergeführt werden könnte: Auf diesem Stück würde vor allem die enge Kurve an der B 55 in Höhe des Hennedamm-Hotels zur technischen Herausforderung.