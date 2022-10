Meschede: Redaktion verlost ein Dankeschön ans Netzwerk

Meschede. Sie wollen Freunden, Familie und Nachbarn danken? Dann bewerben Sie sich bei der WP Meschede und gewinnen ein gemeinsames Abendessen.

Was wären die meisten Familien ohne ihr Netzwerk? Ohne Freunde, Familie und Nachbarn? Es ist Zeit, diesen Helfern einmal öffentlich Danke zu sagen. Wie? Ganz einfach: Mit einem gemeinsamen Abendessen, das bis zu 250 Euro kosten darf. Sie müssen dafür nichts bezahlen und auch sonst gar nicht viel tun. Die Redaktion Meschede sucht nur ihre Geschichte.

Wo Hilfe gefragt ist

Dabei geht es weniger um die große Rettungsaktion, sondern um die kleinen Hilfen im Alltag. Ein paar Beispiele? Das kleinste Kind ist krank und muss zum Arzt. Wer passt dann mal eben auf die anderen auf? Ein anderes muss zum Sport gefahren werden, aber das Auto ist kaputt. Wer fährt oder verleiht sein Fahrzeug? Eine Party steht an - wer setzt sich abends aufs Sofa und übernimmt den Babysitter-Dienst? In den Sommerferien ist drei Wochen keine Kita - doch die Eltern müssen arbeiten. Wer überbrückt da die fehlende Betreuung? Die Familie hat Corona, wer bringt mal eben einen Topf Suppe für die Familie vorbei oder bietet sich an einzukaufen? Wer hilft wie selbstverständlich beim Umzug oder bei der Renovierung?

Es gibt so viele Gelegenheiten, wo man aufgeschmissen wäre, wenn nicht Nachbarn, Omas, Opas, Freunde, Tanten und Onkel wie selbstverständlich mal eben einsprängen. Wir wollen wissen: Wo haben Sie Hilfe erfahren? Und vielleicht aber wird so gleichzeitig deutlich, wo und wann Familien in der Region noch Unterstützung brauchen.

Zurück ins Sauerland - zur Familie

Nicht von ungefähr kommen Paare zurück ins Sauerland, wenn sie Kinder haben. Hier ist es nicht nur deutlich einfacher einen Kita-Platz oder eine Tagesmutter zu finden, vor allem ist hier das Netzwerk vor Ort. Meist hilft die Familie, doch auch Freunde oder Nachbarn springen ohne viele Worte ein, wenn Unterstützung gebraucht wird.

Jetzt bedanken sich die meisten wahrscheinlich sowieso regelmäßig für die freundschaftliche und familiäre Unterstützung. Wir wollen Ihnen aber dafür eine kleine Verstärkung anbieten. Sie danken Ihrem Netzwerk, wir berichten darüber und Sie gewinnen Geld, mit dem Sie in einem Lokal Ihrer Wahl gemeinsam Essen gehen können. 250 Euro sind dafür pro Familie im Topf.

Zwei Gruppen glücklich machen

Unsere Zeitung und die Sparkasse Mitten im Sauerland wollen damit zwei Gruppen glücklich machen: Einmal die Familien in Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg und dann die lokalen Gastronomen. Beide Gruppen haben in den vergangenen Coronajahren besonders gelitten und spüren auch jetzt Inflation und Preisdruck besonders. Machen Sie das Beste daraus. Danken Sie Ihrem Netzwerk und gewinnen Sie ein gemeinsames Abendessen! Wir freuen uns auf Ihre Geschichte.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Gemeinsam mit der Sparkasse Mitten im Sauerland unterstützt die Redaktion in einer besonderen Aktion junge Familien und die heimische Gastronomie.

Familien, die ihrem Netzwerk Danke sagen wollen, können sich in der Redaktion bewerben. Sie sollten bereit sein, unseren Redakteuren und Redakteurinnen ein wenig von sich und den Unterstützungsleistungen zu erzählen. Auch ein Foto der Familien soll gemacht werden. Unter allen Einsendungen werden drei Familien ausgewählt.

Sie erhalten dann jeweils bis zu 250 Euro von der Sparkasse. Geld mit dem sie gemeinsam mit Freunden und Familie in Meschede in einem Lokal ihrer Wahl gemütlich Essen gehen können.

Die Bewerbung schicken Sie bitte unter dem Stichwort „Netzwerk danken“ an meschede@westfalenpost.de. Nennen Sie uns in wenigen Sätzen Namen, Adresse und die Unterstützer, denen Sie danken wollen und warum. Dazu brauchen wir eine Handynummer.

Der Bewerbungsschluss wurde auf Dienstag, 25. Oktober, verlängert.

