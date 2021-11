Meschede: Schwerer Motorradunfall unter Alkoholeinfluss

Freienohl. Ein 30-jähriger Mescheder ist mit seinem Motorrad gegen einen Pkw gefahren. Er verletzte sich dabei schwer.

Ein 30-jähriger Mann aus Meschede ist am Sonntag, 14. November, um 0.27 Uhr mit seinem Motorroller auf der Kapellenstraße in Freienohl gegen einen parkenden PKW gestoßen. Durch den Zusammenstoß kam der Motorradfahrer zu Fall Bei dem Unfall verletzte sich der Mescheder so schwer, dass er notoperiert werden musste.

Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Es ergaben sich Hinweise, dass der Mann deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Des Weiteren war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

