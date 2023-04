Blick auf die Parfümerie Aurel in der Ruhrstraße in Meschede: So teuer sind die Mieten dort.

Einzelhandel Meschede: So teuer sind die Mieten in der Ruhrstraße

Meschede. Was kostet ein Ladenlokal in der Ruhrstraße in Meschede? Durch den Rückzug von Aurel werden erstmals seit langem Preise transparent.

Die Ruhrstraße in Meschede ist eine 1A-Lage: Fußgängerzone, im Herzen der Stadt. Teilweise wurden Eigentümer in der Vergangenheit kritisiert für die hohen Mieten, die dort verlangt werden. Denn: Sind die Kosten hoch, eröffnen überwiegend Ketten. Für klassische und vor allem kleinere Einzelhändler ist es dagegen oftmals schwieriger kontinuierlich hohe Mieten zu erwirtschaften. Jetzt gibt es erstmals seit langem Einblicke in die Preisstruktur.

Kosten nicht mehr gedeckt

Anlass ist der Rückzug der Parfümerie Aurel. Nach mehr als 30 Jahren am Standort in Meschede schließt die Filiale Mitte Mai. Die Kundenfrequenz sei über die Jahre stark zurückgegangen, so dass die Umsätze die Kosten nicht mehr gedeckt hätten, hinzu kam der Fachkräfte-Mangel: So begründete Inhaber Rainer Eiden seine Entscheidung.

Jetzt wird ein neuer Mieter gesucht - und damit werden auch Kosten transparent: 2600 Euro werden momentan für das Ladenlokal in der Fußgängerzone von Meschede aufgerufen. Die Fläche wird mit 162,50 Quadratmetern angegeben. Das entspricht also einem Preis von 16 Euro pro Quadratmeter. Eine Immobilien GmbH ist mit der Suche nach einem Nachfolger beauftragt worden. Verfügbar ist das Objekt demnach zum 1. Januar 2024.

Parfümerie könnte übernommen werden

„Die im Erdgeschoss bestehende Parfümerie kann auf Grund der vorliegenden Konzession optimalerweise übernommen werden“, heißt es in der Beschreibung. Die Mietfläche teilt sich in einen Verkaufsraum, zwei Labore, ein Fotostudio, einen Aufenthaltsraum, zwei separate Lagerräume sowie zwei Sanitäranlagen auf. Interessanter Punkt: In der Mescheder Innenstadt zwischen Bahnhof und Steinstraße sind laut Beschreibung rund 120 Geschäfte mit mehr als 19.000 Quadratmeter Verkaufsfläche angesiedelt.