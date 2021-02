Menschen, dicht an dicht gedrängt: Dieses Urlaubsfoto machte im Frühjahr 2020 ein Mann aus Meschede in Ischgl - danach verbreitete sich bekanntlich von dort aus das Virus. Auch der Mescheder musste danach in Quarantäne. Inzwischen sind allein im Hochsauerlandkreis 260.000 Quarantäne-Bescheide erlassen worden.