Meschede: St.-Walburga-Realschule bekommt neuen Leiter

Meschede. Die St.-Walburga-Realschule in Meschede bekommt wieder einen neuen Schulleiter. Er wurde jetzt vorgestellt - und hat einen Bezug zu Meschede.

Die vom Erzbistum Paderborn getragene St.-Walburga-Realschule in Meschede bekommt zum neuen Schuljahr 2023/2024 einen neuen Schulleiter: Dr. Markus Pohl übernimmt die Leitung der privaten Realschule für Mädchen und Jungen in Meschede.

Der neue Schulleiter der St.-Walburga-Realschule Meschede war nach mehreren beruflichen Stationen seit 2015 an der St. Walburga Hauptschule in Meschede als Lehrer für Geschichte, Praktische Philosophie, Deutsch und Erdkunde tätig. Claudia Heitkamp-Kappest bleibt weiterhin stellvertretende Schulleiterin der St. Walburga Realschule, der katholischen Ersatzschule, die aktuell von 408 Schülerinnen und Schülern besucht wird.

Profilierter Schulleiter

Dompropst Monsignore Joachim Göbel und Diakon Christian Majer-Leonhard vom Bereich Schule und Hochschule im Erzbischöflichen Generalvikariat Paderborn freuen sich, mit Dr. Markus Pohl einen profilierten Schulleiter für die St.-Walburga-Realschule in Meschede vorstellen zu können. Dr. Markus Pohl wurde 1970 in Osnabrück geboren und wuchs in Soest auf. Er lebt in Meschede, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Die vom Erzbistum Paderborn getragene St.-Walburga-Realschule in Meschede bekommt mit Dr. Markus Pohl einen neuen Schulleiter. Foto: Thomas Throenle

Nach einer Berufsausbildung zum Bürokaufmann studierte er Religionspädagogik in Paderborn, anschließend Theologie und Geschichte in Passau. An der Universität Paderborn absolvierte er nach einer Zeit der Berufstätigkeit ein Lehramtsstudium mit den Fächern Geschichte, Deutsch, Katholische Religion und Praktische Philosophie. Nach Tätigkeiten als Lehrer an verschiedenen Schulen und Schulformen in Düsseldorf, Blomberg, Löhne und Bückeburg war Dr. Pohl seit 2015 als Lehrer an der St. Walburga Hauptschule in Meschede eingesetzt.

Promoviert in Chemniz

Mit der Dissertation „Europa in der Tradition Habsburgs? Die Rezeption Kaiser Karls V. im Umfeld der Abendländischen Bewegung und der Paneuropa-Union.“ promovierte sich Markus Pohl zum Dr. phil. an der Technischen Universität Chemnitz. Die bisherige stellvertretende Schulleiterin der St. Walburga Realschule in Meschede, Claudia Heitkamp-Kappest, übernimmt diese Aufgabe auch weiterhin.

408 Schülerinnen und Schüler besuchen derzeit die St. Walburga Realschule in Meschede. Die katholische Ersatzschule, die vom Erzbistum Paderborn getragen wird, ist in der Regel in jeder Jahrgangsstufe zweizügig, eine Jahrgangsstufe ist dreizügig, in jeder Klasse sind durchschnittlich 30 bis 34 Schülerinnen und Schüler.

28 Lehrerinnen und Lehrer

Diese werden von 28 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Zudem wirken an der St. Walburga-Realschule eine Sekretärin, ein Hausmeister und eine Schulseelsorgerin.

An der St.-Walburga-Realschule in Meschede wird auf eine wertegeleitete Erziehung in einer beruhigten Lernatmosphäre geachtet. Im Mittelpunkt stehen die Schülerinnen und Schüler, was beispielsweise dadurch erreicht wird, dass während der sechs Jahre an der Schule jeweils die gleiche Klassenleitung das Lernen und Leben der Schülerinnen und Schüler begleitet. Auch die Eltern der Kinder werden in das Schulleben mit einbezogen.

