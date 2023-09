Meschede: Stadt informiert Bürger übers Baugebiet Langeloh

Neue Bauplätze entstehen am Langeloh.

Meschede. Am Langeloh Meschede soll ein Baugebiet mit 25 bis 30 Bauplätzen entstehen. Die Stadt plant kurzfristige eine Bürger-Informationsveranstaltung.

Am Langeloh soll ein Baugebiet für rund 25 bis 30 neue Wohnbaugrundstücke entstehen. Nun legt die Stadt Meschede die Vorentwürfe für den Bebauungsplan Nr. 172 „Langeloh-West“ und die 82. Änderung des Flächennutzungsplans öffentlich aus. Zudem findet eine Bürgerinformationsveranstaltung in der Stadthalle statt - und zwar am Mittwoch, 27. September.

Freistehende Einzelhäuser und Doppelhäuser

Geplant ist im Rahmen des Vorhabens zudem, zwei Grünflächen sowie ein Regenrückehaltebecken im Bereich Schröersweg und eine Stellplatzanlage im Bereich Berghauser Weg/ Einfahrt Klausen Kapelle zu schaffen. Auch das Pflanzen von Straßenbäumen ist vorgesehen. Entstehen sollen am Langeloh freistehende Einzelhäuser und Doppelhäuser. Parallel dazu werden der Langelohweg ausgebaut und die Kanalisation erneuert. Die Planungen orientieren sich am Rahmenplan Langelohweg, den der Rat der Stadt Meschede im Jahr 2019 beschlossen hat.

Pläne liegen im Technischen Rathaus aus

Damit sich alle Bürgerinnen und Bürger über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die voraussichtlichen Auswirkungen des Plan-Vorhabens informieren und Stellung beziehen können, liegen die jeweiligen Unterlagen von Mittwoch, 20. September, bis einschließlich Freitag, 20. Oktober, im Technischen Rathaus in Meschede, Sophienweg 3 (Erdgeschoss) öffentlich aus und können in den Dienststunden montags, dienstags und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 13 bis 17 Uhr eingesehen werden.

Die ausgelegten Unterlagen können Interessierte auch auf der Homepage der Stadt abrufen. Stellungnahmen sind schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung Meschede innerhalb der Frist abzugeben oder per E-Mail an planung@meschede.de zu richten.Zudem stellt die Stadtverwaltung im Rahmen einer Bürgerinformationsveranstaltung die Planungen vor. Sie findet am Mittwoch, 27. September, um 18 Uhr im kleinen Saal der Stadthalle statt.

