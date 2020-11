Meschede: Stadt sucht Helfer für Kontrollen im Rathaus

Die Bewältigung der Corona-Krise bringt die Verwaltungen zunehmend an ihre Grenzen. Wie berichtet, setzt die Kreisverwaltung in Meschede deshalb jetzt auf Verstärkung durch die Bundeswehr. Auch die Stadt Meschede will nun aufstocken: Sie sucht externe Kräfte, die in Teilzeit zur Sicherung der Einlasskontrolle im Rathaus eingestellt werden sollen.

Eingestellt werden sollen sie formal als studentische Hilfskräfte. Es können, müssen aber nicht Studenten sein – obwohl sich Bürgermeister Christoph Weber vorstellen kann, dass das städtische Angebot gerade für Studenten aktuell interessant sein könnte, die durch Corona ihren Nebenjob verloren haben.

Es können sich bis zum 20. November Ungelernte bewerben, wichtig ist Freundlichkeit, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und sicheres Auftreten. Es geht dabei darum, die Daten von Besuchern für die mögliche Nachverfolgung von Kontakten aufzunehmen, außerdem auf die Besucherzahlen und die Einhaltung der Hygienevorschriften zu achten.

Befristet bis April 2021

Das alles hat die Stadtverwaltung bislang intern geregelt – ein Mitarbeiter fiel dafür jeweils den kompletten Tag im gewohnten Arbeitsbereich weg. „Das geht auf Dauer nicht so weiter“, sagt Bürgermeister Weber: „Wir können nicht permanent Leute von ihrem Arbeitsplatz holen.“ Die Stadtverwaltung werde sonst „ausgebremst“, „auch wir müssen schließlich unseren Jahresabschluss machen“. Sein Ziel sei es, die Tätigkeit der Stadtverwaltung unter den Corona-Bedingungen „in ihrer ganzen Breite zu erhalten“ und dabei die Öffnungszeiten aufrecht zu erhalten.

Auffallend ist der lange Zeitraum, den die Stadtverwaltung als möglichen Einsatz vorgibt: Die Stellen sollen „zunächst“ bis April 2021 befristet sein. Dauert Corona so lange? Der Bürgermeister sagt, man wolle Bewerbern durch den langen Zeitraum signalisieren, dass sie schon mit einem längeren Zeitraum der Einstellung rechnen könnten. Weber: „Die Einlasskontrolle machen wir so lange, wie es die Lage erforderlich macht. Machen wir uns nichts vor: Die Lage wird sich auch nicht schlagartig verbessern.“

Weitere Nachrichten aus Meschede, Schmallenberg und Umgebung in unserem Corona-Ticker.