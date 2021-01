Meschede: Sternsinger sind mit dem Trecker unterwegs

Sternsingen in Meschede - das wird diesmal anders sein. Im Mescheder Norden gibt es eine besondere Idee dazu.

Meschede Gutes tun - einmal anders: Die Sternsinger werden auch im Mescheder Norden unterwegs sein. Es wird eine besondere Aktion.

In diesem Jahr können und dürfen die Sternsinger nicht in gewohnter Form den Segen in die Häuser bringen. Im Mescheder Norden ist deshalb überlegt worden, wie die Aktion trotzdem durchgeführt werden kann, um den Kindern zu helfen.

Im Mescheder Norden stehen bereits Spendendosen in den Geschäften. Am 3. Januar und am 10. Januar werden Sternsinger nach den Messen vor dem Kloster und vor der Mariä Himmelfahrt-Kirche stehen.

Am Sonntag, 10. Januar, wird zudem der Segen mitsamt „besonderer“ Könige ab 9.30 Uhr durch den Mescheder Norden gefahren: Ein Trecker wird zuerst durch die Bauernsiedlung, danach durch die Gartenstadt und dann weiter durch die Straßen des Nordens fahren. Hierbei wird das Sternsingerlied zu hören sein. Der Trecker hält regelmäßig an - so dass sich Anlieger kontaktlos einen Segensaufkleber nehmen können. Dabei gilt natürlich: Bitte achten Sie auch hier auf den Mindestabstand.

Das Team der Sternsinger bedankt sich ganz herzlich bei allen, die sie in diesem Jahr auf so vielfältige Weise unterstützen, um den Segen zu verteilen und Spenden zu sammeln: "Herzlichen Dank – ohne Sie und euch wäre das alles nicht möglich."

Ukraine ist das Beispielland

Im Erzbistum Paderborn sind der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und seine Jugendverbände Träger der Aktion Dreikönigssingen. Die Aktion Dreikönigssingen 2021 nimmt Kinder und Jugendliche in den Blick, die getrennt von ihren Eltern aufwachsen müssen, weil diese im Ausland arbeiten. Am Beispiel der Ukraine zeigt die Sternsingeraktion, was es für Kinder bedeutet, über längere Zeit von Vater, Mutter oder gar beiden Eltern getrennt zu sein. Die Materialien stellen dar, wie Projektpartner vor Ort helfen, und vermitteln den Sternsingern, wie sie mit ihrem Engagement dazu beitragen, betroffene Kinder zu stützen und zu stärken.

Weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder

Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Rund 1,19 Milliarden Euro wurden seither gesammelt, mehr als 75.600 Projekte für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt. Bei der 62. Aktion zum Jahresbeginn 2020 hatten die Mädchen und Jungen aus 10.034 Pfarrgemeinden, Schulen und Kindergärten rund 52,4 Millionen Euro gesammelt. Mit den Mitteln fördert die Aktion Dreikönigssingen weltweit Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung und soziale Integration.