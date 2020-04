Meschede: Täter knacken Zigaretten-Automaten auf

Schachtelweise Zigaretten sowie Bargeld haben Täter in Enste erbeutet. Die Polizei in Meschede ermittelt.

Meschede. Die Polizei bittet um Hinweise: In Meschede-Enste ist ein Zigarettenautomat geknackt worden. Waren und Bargeld sind weg.

Auf dem Schneidweg in Enste haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch zugeschlagen. Sie durchtrennten die angebrachte Sicherung und hebelten anschließend einen Zigaretten-Automaten auf. Die Täter entwendeten die Waren sowie die eingeschobenen Geldscheine.

In Arnsberg hatte ein Autofahrer am Donnerstag gegen 6.15 Uhr einen ähnlichen Fall entdeckt: einen aufgebrochenen Automaten auf der Engelbertstraße. Die Täter hatten das Gerät aufgehebelt und das Geld sowie die Zigaretten entwendet. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Diese liegt vermutlich in der Nacht zum Mittwoch.

Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.