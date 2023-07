Meschede: Thyssengas baut Netz aus - auch für Wasserstoff

Hier mitten in Freienohl hatte Thyssengas bereits im Oktober 2021 in der Bahnhofstraße eine neue Gasleitung verlegt. Die alte so genannte Ruhrtalleitung stammte noch aus dem 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts.

Freienohl. Die Modernsierung der Ruhrtalleitung im Stadtgebiet Meschede schreitet voran. Thyssengas will künftig auch Wasserstoff liefern.

Der Fernleitungsnetzbetreiber Thyssengas beginnt ab Montag, 10. Juli, mit weiteren Bauarbeiten, die im Zusammenhang mit dem Großprojekt Ruhrtalleitung bei Freienohl im Stadtgebiet Meschede stehen. Die beiden neugebauten Leitungsstränge südlich und nördlich der Ruhr werden miteinander verbunden. Der genannte Lückenschluss erfolgt durch die Querung der Ruhr in geschlossener Bauweise im Spülbohrverfahren. Insgesamt werden die Arbeiten bis Ende September andauern.

Keine Auswirkungen auf Verkehr

Die Arbeiten werden im Bereich der Ruhrniederung stattfinden und keine Auswirkungen auf den Straßenverkehr haben. Die Planung und Umsetzung der Maßnahme erfolgen in enger Abstimmung mit der Stadt Meschede, dem Ruhrverband und der Bezirksregierung Arnsberg.

Weil der Kapazitätsbedarf gestiegen ist, baut die Thyssengas GmbH seit 2018 ihr Gastransportsystem in der Region Wickede / Arnsberg / Meschede – die so genannte Ruhrtalleitung – aus. In mehreren Bauabschnitten wird das bestehende Leitungssystem erneuert und in diesem Zuge die Transportkapazität erhöht. Über die Ruhrtalleitung werden die nachgelagerten Netze der örtlichen Stadtwerke sowie zahlreiche Großabnehmer wie Industriebetriebe oder Kraftwerke mit Gas versorgt. Die Fertigstellung des Gesamtprojekts ist für 2026 geplant.

Künftig mit Wasserstoff

Die Thyssengas GmbH ist ein deutscher Fernleitungsnetzbetreiber. Hauptsitz des Unternehmens, das im Jahr 2021 sein 100-jähriges Bestehen gefeiert hat, ist Dortmund. Thyssengas betreibt ein rund 4400 Kilometer langes Gasnetz – zum Großteil in Nordrhein-Westfalen, einzelne Leitungen aber auch in Niedersachsen. Darüber werden sowohl nachgelagerte Verteilnetzbetreiber als auch Industriebetriebe und Kraftwerke versorgt.

Für die klimaneutrale Zukunft setzt Thyssengas auf den gasförmigen Energieträger Wasserstoff. Der Dortmunder Netzbetreiber engagiert sich dazu in zahlreichen Initiativen.

