Meschede: Trotz Pandemie mehr Anfragen für Gewerbeflächen

Der Vorstand des Stadtmarketings Meschede stellte in der Versammlung die Arbeit und Projekte des Jahres 2020 vor: Von links Vorsitzender Peter Schulte, Andre Wiese, Geschäftsführerin Christina Wolff, Marcos Kopf und Bürgermeister Christoph Weber.

Meschede. „Wir müssen wieder Lust machen, die Angebote in Meschede zu nutzen und rauszugehen“, sagt das Stadtmarketing. Das ist seine Bilanz.

Wie wertvoll Stadtmarketing und eine Wirtschaftsförderung für eine Stadt sein können, wurde in der Mitgliederversammlung des Stadtmarketingvereins Meschede durch die Vorstellung der Aktionen und Projekte sichtbar. Vorsitzender Peter Schulte und Geschäftsführerin Christina Wolff berichteten in der jährlichen Zusammenkunft von der Arbeit des Stadtmarketing-Teams und zahlreichen Projekten, die trotz der schwierigen Rahmenbedingungen weitergeführt und umgesetzt wurden.

Kooperationen hervorgehoben

Peter Schulte hob in seiner Begrüßung die Kooperationen mit den vielen aktiven Vereinen und Interessensverbänden hervor, ohne die die Idee des Stadtmarketings nicht funktionieren würde. „Negative Berichte über 2020 gab es bereits genug - wir möchten Ihnen daher heute zeigen, was möglich war und optimistisch in die Zukunft zu blicken“, eröffnete Christina Wolff den Geschäftsbericht. Das Fazit für 2020: „Wir sind optimistisch geblieben, waren Ansprechpartner für die Unternehmen und lokalen Akteure, haben versucht, bürgerfreundlich zu kommunizieren und mit gemeinsamen Projekten trotz sozialer Distanz die Gemeinschaft aufrecht zu erhalten.“

Trotz Lockdown und vieler, oft kurzfristig erschienener Verordnungen konnten insgesamt 10 Veranstaltungen, 13 Aktionen und über 10 unterstützte Projekte umgesetzt werden. Vor allem das Thema Kommunikation und Beratung lag im Fokus: Der neue Newsletter, die Veröffentlichung auf verschiedenen Kanälen sowie der Ausbau der Social-Media-Reichweiten waren zentrales Element. Insgesamt wurden zudem 107 Pressemitteilungen erstellt und über 250.000 Printprodukte verteilt. Neue Formate wurden eingeführt, um Mitglieder, Unternehmen und Bürger weiterhin zu erreichen. „Dies forderte das fünfköpfige Team in besonderem Maße. Wir haben jedoch versucht, kreativ und kurzfristig zu reagieren und ein offenes Ohr für Ideen zu haben, aber auch für Sorgen und Nöte“, berichtete Wolff.

Teststelle in der Coronazeit

Die enge Kooperation mit dem Vorstand und der Verwaltung, der IMW, der Werbegemeinschaft sowie den lokalen Beteiligten, die sich seit über 20 Jahren für das gemeinsame Stadtmarketing einsetzen, war die Basis für die erfolgreiche Arbeit in der Krise. So konnten u.a. kurzfristig die Heimatshopperkampagne ausgebaut, die Teststelle der IMW eingerichtet, der Wochenmarkt beworben, ein neuer Bildband entwickelt oder Nachholtermine für Praktika koordiniert werden.

Besondere Erfolge verbuchten die Berufs-Infobörse mit neuem digitalem Forum, die „Mescheder Sommer Momente“ und zum Jahresabschluss das Projekt „Meschede leuchtet“ und die Spenden-Kneipen-Nacht. In der Wirtschaftsförderung gingen trotz Pandemie steigende Gewerbeflächenanfragen ein.

Obwohl weniger klassische Unternehmensbesuche stattfanden, wurde der Kontakt über neue Formate und erweiterte Kanäle aufrechterhalten. „Der enge Austausch mit der Werbegemeinschaft und der IMW sowie die Ergebnisse der Unternehmensbefragung vor allem die Themen Standortmarketing, Fachkräftesicherung und Gewerbeflächenentwicklung eine große Herausforderung darstellen. Die Bindung der jungen Generation an unsere Region ist ein wesentlicher Faktor für die Stärkung und Sicherung der nach wie vor starken heimischen Wirtschaft. Daher werden diese Themen weiter im Fokus stehen“, fasste Christina Wolff als Wirtschaftsförderin den Ausblick zusammen. „Wir müssen zudem wieder Lust machen, die Angebote in Meschede und den Stadtteilen zu nutzen und rauszugehen. Hier ist es besonders wichtig eine ansprechende Übersicht zu geben.“

Der Stadtmarketing-Vorstand setzt auch nach 20 Jahren auf Kontinuität und Kooperation.

Einstimmig wurden Peter Schulte als Vorsitzender und Vertreter der IMW, Andre Wiese für die Werbegemeinschaft, Franz Philipp Kersting für den Bereich Tourismus sowie Marcos Kopf als Vertreter der Säule Kultur als Vorstandsmitglieder bestätigt.

