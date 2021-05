Meschede: Unbekannte legen Feuer an Turnhalle

Die Polizei in Meschede sucht Zeugen. Bislang unbekannte Täter haben an der Turnhalle am Dünnefeldweg Feuer gelegt.

Meschede. An der Turnhalle am Berufskolleg in Meschede haben bislang unbekannte Täter ein Feuer gelegt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bislang unbekannte Täter haben in den letzten Tagen an der Turnhalle am Berufskolleg in Meschede ein Feuer gelegt. Der Hausmeister entdeckte den Schaden am Montagmorgen.

Das Feuer am Dünnefeldweg war an dem verlängerten Wochenende entzündet worden - in der Zeit zwischen Mittwoch und Montag. Es war vor einem Fenster gelegt worden. Durch den Ruß wurden das Fenster sowie die angrenzende Hauswand beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meschede unter 0291 / 90200 in Verbindung zu setzen.

