Meschede und Bestwig: Wasser-Entnahme aus der Ruhr verboten

Blick auf die Ruhr in Meschede: Die Pegelstände sind inzwischen niedriger.

Meschede/Bestwig. Aus der Ruhr darf kein Wasser mehr entnommen werden. Die Bezirksregierung hat ein Verbot ausgesprochen - es gilt auch für Meschede und Bestwig.

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit sind nach Angaben der Bezirksregierung auch in der Ruhr niedrige Wasserstände entstanden. Vereinzelte Niederschläge in den vergangenen Wochen hätten nicht dafür gesorgt, dass sich die Situation entspannt. Wie im vergangenen Jahr erlässt die Bezirksregierung Arnsberg daher für die größeren Flüsse so genannte Allgemeinverfügungen, die es untersagen, Wasser zu entnehmen.

Bis in den November

Sie gelten unter anderem für die Ruhr im Regierungsbezirk Arnsberg, auch in Meschede und Bestwig. Die Verfügungen treten am 9. Juli 2023 in Kraft und bleiben voraussichtlich bis zum 30. November 2023 bestehen. Das Verbot gilt für Wasserentnahmen im Rahmen des Gemein-, Eigentümer- und Anliegergebrauchs. Verboten ist es damit nicht nur, größere Wassermengen (beispielsweise mit fahrbaren Behältnissen), sondern auch kleinere Mengen für die Bewässerung von Privatgärten zu entnehmen.

>>> Lesen Sie auch: Bunker in Meschede - die Liste dieser geheimnisvollen Orte <<<

Ausgenommen davon sind das Tränken von Vieh und das Schöpfen mit Handgefäßen. Verstöße gegen die Allgemeinverfügungen können im Einzelfall mit Bußgeldern geahndet werden.

Kritisches Niveau

Die Pegelstände an der Ruhr befinden sich laut Behörde bereits wieder unterhalb des mittleren Niedrigwassers und damit teilweise häufig auf einem kritischen Niveau. „Mit sinkenden Wasserständen verschlechtern sich die Lebensraumbedingungen für Gewässerorganismen zunehmend. Verstärkt wird das schnelle Absinken der Wasserstände noch durch das Dürrejahr 2022“, so die Bezirksregierung.

Um dieser Entwicklung – auch unter Berücksichtigung der für die nächsten Wochen gemeldeten Wetterlage – entgegenzuwirken, erlässt die Bezirksregierung Arnsberg die Allgemeinverfügungen. Zu finden ist Sie unter https://www.bra.nrw.de/bekanntmachungen.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland