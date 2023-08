Meschede und Umgebung: Schützenkönigin des Jahres gesucht

Die Schützenköniginnen Lena Ruppert vom Heimatschutzverein Brilon-Wald, 3. Preis, Nadine Trompetter von der St.-Nikolaus-Schützenbrüderschaft Freienohl, 1. Preis, und Heike Reissner von der St.-Antonius-Schützenbrüderschaft Iseringhausen, 2. Preis, lassen sich bei der Krönung der WP-Schützenkönigin in der Schützenhalle Ramsbeck in Bestwig feiern. Jetzt geht es in eine neue Runde.