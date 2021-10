Meschede: Unter Alkohol und Drogen auf dem Campingplatz-WC

Meschede. Vermutlich unter Einfluss diverser Betäubungsmittel ist Mann auf einem Mescheder Campingplatz gefunden worden. Die Details.

Polizei und Rettungsdienst mussten am Wochenende zu einem ungewöhnlichen Einsatz an den Hennesee ausrücken.

Am Freitag, 8. Oktober, hat ein 57-jähriger Mann auf dem Campingplatz am Hennesee zunächst den Rettungsdienst und im Anschluss auch die Polizei auf den Plan gerufen. Er wurde in einer Toilette im Knaus Campingpark am Hennesee stark alkoholisiert und womöglich unter Drogen vorgefunden.

Unterstützung des Rettungsdienstes

„Der Polizei wurde eine hilflose Person gemeldet und so haben die Kollegen den Rettungsdienst vor Ort unterstützt“, erklärt Polizeisprecher Sebastian Held auf Nachfrage diese Zeitung.

Im Anschluss wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert. Warum er sich ausgerechnet auf dem Campingplatz-WC befand, ist bislang unklar. Er soll kein Gast gewesen sein.