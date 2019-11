Meschede: Vergabe der Kita-Plätz sorgt bei Eltern für Unruhe

Die Vergabe der Kita-Plätze sorgt in Meschede aktuell unter Eltern für Unruhe. Nicht jeder bekommt einen Platz in der gewünschten Einrichtung, manche nicht die Stunden, die sie brauchen und manche gehen sogar ganz leer aus. Das kann auch am System liegen.

Die offiziellen Aufnahmen fürs nächste Jahr geben die Einrichtungen noch nicht raus. Sie liegen gerade erst vor. Doch die ersten Infos sickern durch. Auch die Belegungszahlen des Kreises zeigen: Kinder werden früher in die Einrichtungen gegeben, der zweite Geburtstag wird zum Regeleinstiegsalter, sie bleiben länger und die Über-Mittag-Betreuung wird vermehrt nachgefragt.

Die Zahlen

Das Kreisjugendamt rechnet mit Engpässen vor allem im U3-Bereich. Im laufenden Jahr wurden in Meschede 1007 Jungen und Mädchen angemeldet. Davon werden 178 Kinder pro Woche 25 Stunden betreut, 326 kommen 35 Stunden. Der größte Teil bleibt 45 Stunden in der Kita: 505 Jungen und Mädchen. Doch gerade diese Zahl ist undurchsichtig, wie das Kreisjugendamt bestätigt. Und es wird noch schwieriger.

Das freie Jahr

Jetzt schon ist das letzte Kindergartenjahr für Eltern frei. Im kommenden Jahr kommt auch das zweitletzte Kita-Jahr hinzu. Dass Eltern dann 45 Stunden buchen, um sich alle Optionen offenzuhalten, scheint logisch. Auf der Strecke bleiben alle, die 45 Stunden benötigen, weil sie berufstätig sind, deren Kinder aber noch nicht in der Kita sind oder noch länger als zwei Jahre dorthin gehen werden.

Eine Entwicklung, die Michael Clemens, Leiter der Fachdienststelle Kinderbetreuung beim Kreis, bestätigt. „Ja, Eltern können die 45-Stunden-Betreuung buchen, ohne sie zu nutzen. Und ja, durch diese Luftbuchungen kann es vorkommen, dass andere Kinder auf der Strecke bleiben, weil die Kita voll ausgelastet ist.“ Das Jugendamt überprüfe nicht, ob die gebuchten Zeiten auch tatsächlich genutzt würden. „Der Kreisjugendhilfeausschuss lehnt derartige Überwachungsmaßnahmen ab.“ Die Einrichtungen hätten dagegen natürlich ein großes Interesse an vielen 45-Stunden-Kindern. „Sie bekommen für jedes Kind die Pauschale, ob es nachmittags wirklich in die Einrichtung kommt oder nicht.“

Die Zeiterfassung

Allerdings sei das nicht überall so. Im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes Schmallenberg wird in den kommunalen Kitas die Anwesenheit der Kinder zum Beispiel der Kinder durch eine Stempeluhr erfasst. Clemens: „Dort ist gewährleistet, dass auch nur die Zeit abgerechnet wird, in der die Kinder in der Kita anwesend sind.“ Er kann sich mit dieser Regelung allerdings nicht anfreunden. „Für mich klingt das zu bürokratisch, nicht kindgemäß.“

Allgemein sind Kitaplätze mittlerweile auch in Meschede rar. Und das, obwohl in Berge die neue Kita „Villa einzigartig“ ab Dezember eröffnet, der Kindergarten in Remblinghausen erweitert wird und der AWO-Kindergarten Mikado eine Außenstelle für U3-Kinder im Walburga-Krankenhaus betreibt. Wer gar keinen Platz erhalten hat, könne sich an andere Einrichtungen oder direkt ans Jugendamt wenden, so Clemens.

Der Anspruch

Allerdings bestehe kein genereller Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung, betont Clemens. 35 Stunden Betreuung sei die Regel - 45 Stunden nur in Einzelfällen einklagbar. „Der Umfang der zustehenden Betreuung orientiert sich immer am Einzelfall.“ Wer den dringend benötigten Kita-Platz mit dem gewünschten Betreuungsumfang nicht erhält, auch dem rät er auf eine andere Einrichtung auszuweichen. „Wir haben in unserem Jugendamtsbezirk 88 Kitas in 63 Ortsteilen. Da ist es ausgeschlossen mit angemessenem finanziellen Aufwand allen Elternwünschen gerecht zu werden.“

Das Mittagessen

Ein weiterer Knackpunkt bei der Aufnahme von Kindern ist offenbar das Mittagessen. „Die Versorgung der „Übermittags-Kinder“ mit einer warmen Mittagsmahlzeit stellt vor allem kleine Einrichtungen vor eine große logistische Herausforderung und wird in jeder Kita nach den jeweiligen Bedürfnissen organisiert“, bestätigt Clemens. Allerdings sind manche Einrichtungen service-orientierter als andere: Manche Einrichtungen bieten nur so viele 45-Stunden-Plätze an, wie sie Mittagsplätze haben, andere essen in zwei Schichten und kommen so den Eltern entgegen.