Meschede: Versicherungsagentur in der vierten Generation

Justus (Zweiter von links) und Hubertus Niggemann mit Mitarbeiterinnen in der LVM-Versicherungsagentur in Meschede.

Meschede. Versicherungskaufmann ist bei Kindern kein Traumjob. Warum Justus Niggemann diese Agentur in Meschede aber glücklich in vierter Generation führt.

95 Jahre ist es her, dass sein Urgroßvater die LVM-Versicherung Niggemann in Meschede gründete. Jetzt übernimmt er in vierter Generation das Familiengeschäft. Justus Niggemann ist 29 Jahre alt und ist neuer Vertrauensmann der LVM-Versicherung Niggemann. Damit geht für ihn der Traum von der Selbstständigkeit in Erfüllung. Im Interview erzählt der Mescheder von seiner langen Familiengeschichte und wie es sich anfühlt nun das Familienerbe weiterzutragen.

Hubertus Niggemann und sein Sohn Justus (rechts). Foto: Privat

Sie übernehmen den Betrieb Ihres Vaters nun bereits in vierter Generation. Wie fühlt sich das an?

Justus Niggemann: Für mich ist das total schön. Auch wenn ich schon rund zehn Jahre in dem Gewerbe tätig bin, ist es ein ganz anderes Gefühl nun selbstständig zu sein und das Familienerbe weiterzuführen.

Erzählen Sie doch mal ein bisschen von der Geschichte Ihrer Versicherungsagentur.

Gegründet wurde unsere Versicherungsagentur von meinem Urgroßvater Franz Niggemann im Jahr 1928. Damals hat er sie noch im Nebengewerbe geleitet. Außerdem war sie ein Zusammenschluss aus dem LVM und der Westfälischen Provinzial. 1961 hat dann mein Großvater Werner Niggemann die Agentur übernommen. Von da an waren wir ausschließlich für die LVM tätig. 1996 hat er dann die Agentur an meinen Vater Hubertus Niggemann übergeben. Da dieser jetzt in Rente geht, habe ich die Firma Anfang April übernommen.

Was macht Ihre Versicherungsagentur so besonders?

Das größte Herausstellungsmerkmal unserer Agentur ist sicher unsere lange Familiengeschichte. Ich übernehme sie jetzt in vierter Generation: Das ist wirklich etwas Besonderes. Dazu kommt unsere lange Tätigkeit für den LVM und dass wir für unsere Kunden stets vor Ort sind. Bei uns wird jede Sorge ernst genommen: Für uns sind unsere Kunden Menschen, nicht bloß Zahlen im System.

Also stand für Sie schon immer fest, dass Sie einmal Versicherungsberater werden wollen?

Nein (lacht), gar nicht. Meine Familie hat mich zum Glück auch nie dazu gedrängt. Versicherungskaufmann ist sicher kein Beruf, von dem man als Kind träumt. Als ich dann aber mein Abitur gemacht habe und vor der Entscheidung stand, was ich mit meiner Zukunft anfangen will, entstand bei mir der Wunsch einmal selbstständig zu sein. Ich bin dann zu meinem Vater gegangen und habe gefragt, ob das in seiner Versicherungsagentur einmal möglich wäre. So bin ich dann zu dem Beruf gekommen und bin immer noch glücklich über meine Wahl.

Was macht Ihnen an Ihrem Job am meisten Spaß?

Als Versicherungsberater stoße ich in meinem Beruf immer auf neue Herausforderungen. Ich bin aber auch Ansprechpartner und in gewissermaßen „Retter“ für viele Menschen, die hier herkommen. Der schönste Erfolg ist es für mich also, wenn ich meinen Kunden helfen kann und sie zufrieden mit meiner Arbeit sind.

Wo liegen Herausforderungen?

Die Herausforderungen liegen eigentlich genau in dem, was den Beruf für mich so spannend macht: Kein Fall ist wie der andere und man muss sich täglich neuen Problemen stellen. Es gibt nun mal keine maßgeschneiderte Lösung für jedes Problem. Dadurch, dass sich die Ansprüche an das Versicherungsgeschäft außerdem täglich ändern, muss man sich auch immer neuen Ansprüchen anpassen. Das gilt speziell für das landwirtschaftliche Gewerbe, mit dem wir uns bei der LVM viel beschäftigen.

Wollen Sie als neuer Geschäftsführer nun mit einem neuen Konzept durchstarten?

Erstmal will ich nicht viel ändern, da mein Vater und ich schon vor einigen Jahren einen großen Umschwung vollzogen haben. 2016 sind wir den Schritt gegangen und haben in die neuen Büroräume in der Emhildisstraße gewechselt. Dort haben wir nicht nur alles modernisiert, sondern haben auch einen Schritt weiter in Richtung der Digitalisierung gemacht. Ich kann mir daher vorstellen in Zukunft auch Videoberatungen und Telefonanrufe für unsere Kunden anzubieten. In unserer Agentur soll aber immer die persönliche Beratung im Vordergrund stehen.

Wagen wir mal einen Blick weiter in die Zukunft. Wo sehen Sie sich und Ihre Versicherungsagentur da?

Mein größter Wunsch ist es natürlich, die Versicherungsagentur irgendwann genauso stolz wie mein Vater an die nächste Generation weiter geben zu können. Bis dahin dauert es aber noch ein wenig. Näher wünsche ich mir aber für die Zukunft, dass ich mein Team weiter ausbauen kann und neue Mitarbeiter dazu gewinne. Außerdem wünsche ich mir, dass wir nicht aus dem Blick verlieren, wo wir als Versicherungsagentur gestartet sind: nämlich als landwirtschaftliche Versicherung. In Zukunft soll unser Augenmerk also auch weiter auf diesem wichtigen Sektor liegen.

>>> Unternehmenspass

Branche: Versicherungen und Finanzen

Drei Mitarbeiter

Ein Standort

Tarif: ja, übertariflich zuzüglich Provisionen

Arbeitszeit: 38,5 Stunden pro Woche

Arbeitsplatz: moderne und vollausgestattete Einzelbüros, Home-Office möglich

Kooperationen: HKK-Krankenkasse

Benefits: Mitarbeiterveranstaltungen, umfangreiche betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitsgestaltung

Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen: Duales Studium, Ausbildung, Quereinstieg und Spezialisierungsmöglichkeiten

Weitere Besonderheiten: Firmenausflüge im Inland, familiäre Arbeitsatmosphäre

Kontakt: LVM-Agentur Justus Niggemann e.K. | Emhildisstr.8 | 59872 Meschede | Tel.: 0291/1633

