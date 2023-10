Meschede: Versuchter Einbruch in Geschäft in der Ruhrstraße

In Meschede haben unbekannte Täter versucht, in ein Geschäft in der Ruhrstraße einzubrechen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Meschede. In Meschede in der Ruhrstraße haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Geschäft einzubrechen. Wer hat etwas beobachtet?

Im Zeitraum von Donnerstag (19. Oktober), 18.50 Uhr, bis Freitag (20. Oktober), 9.15 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, die Tür eines Geschäftes in der Ruhrstraße in der Mescheder Innenstadt aufzuhebeln.

Die Tür hielt dem Versuch stand, so dass die Täter nicht in das Geschäft gelangen konnten, heißt es im Polizeibericht. Hinweise oder verdächtige Feststellungen bitte an die Polizei Meschede unter 0291 / 90203411.

